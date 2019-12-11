5,6 млн евро из фондов ЕС для порта в Вентспилсе пока придержат

Прекращение выплаты средств из фондов ЕС связано со введенными Управлением по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) санкциями против мэра Вентспилса Айвара Лембергса и четырех принадлежащих или подконтрольных ему организаций, в том числе управления Вентспилсского свободного порта.

Минфин сообщил, что на данный момент в Вентспилсском свободном порту осуществляется шесть проектов, финансируемых из фондов ЕС.

Самая крупная сумма - 1,96 млн евро - еще не выплачена а рамках проекта развития подъездных дорог к находящимся на территории порта терминалам и индустриальным зонам. В свою очередь 1,34 млн евро не были выплачены в рамках проекта реконструкции гидротехнических сооружений Вентспилсского свободного порта.

Кроме того, 757 796 евро не были выплачены на строительство производственного здания номер 7 в Вентспилсском парке высоких технологий, а 757 772 евро - на строительство здания номер 6 в этом же парке.

В рамках проекта по строительству производственного здания на ул. Ганибу, 103, не было выплачено 757 739 евро, а еще 40 800 евро Вентспилсский порт не успел получить на восстановление заброшенной территории в парвентской индустриальной зоне.