Мартиньш Казакс избран президентом Банка Латвии

Казакс после утверждения заявил, что для него очень важна поддержка и коалиции, и оппозиционных депутатов. Он поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что широкая поддержка в Сейме свидетельствует о позитивной оценке будущих перемен в Банке Латвии.

Казакс напомнил, что в Сейме уже рассматривается вопрос о возможном присоединении к Банку Латвии Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). Что касается планов доверить функции правления Банка Латвии его совету и департаментам, он отметил, что изменения будут вводиться постепенно.

Также будущий президент Банка Латвии подчеркнул, что работа над улучшением репутации центрального банка будет командной работой.

Касаясь вопроса о санкциях США в отношении Айвара Лембергса и Вентспилсского порта, Казакс предложил дождаться заключения FKTK по этой проблеме, но заверил, что Банк Латвии при необходимости будет самым непосредственным образом участвовать в ее решении.

Казакс в настоящее время является членом совета Банка Латвии, он окончил Латвийский университет, получил диплом экономиста в Кембриджском университете, затем степень магистра экономики и доктора экономики в Лондонском университете.

Казакс работал ведущим экономистом в Минфине, был сотрудником рижского офиса International Research and Exchanges Board (IREX) с 2005 по 2009 год, занимал должность главного экономиста Hansabankа (сейчас Swedbank) и главного аналитика по макроэкономике в Балтии. С 2010 по август 2018 года Казакс работал заместителем главного экономиста группы Swedbank, главным экономистом Swedbank в Латвии и руководителем отдела макроэкономических исследований стран Балтии.