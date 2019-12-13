Выборы в Британии: партия Бориса Джонсона получает абсолютное большинство в парламенте

По данным на 6 утра по Лондону (9 утра по Москве), Консервативная партия по итогам выборов 12 декабря завоевала 355 из 650 мест в Палате общин (данные не окончательные).

Главные соперники консерваторов, лейбористы во главе с Джереми Корбином, пока получили 202 мандата, Шотландская национальная партия - 48 мандатов, Либерально-демократическая партия - 10 мандатов, североирландская Демократическая юнионистская партия - 8, Партия Уэльса - 4, зеленые - 1.

Кроме того, в парламент проходят 14 независимых депутатов.

BBC

Консерваторы намерены немедленно ратифицировать соглашение о выходе Британии из Евросоюза, согласованное правительством Бориса Джонсона и Брюсселем, и 31 января 2020 года Британия формально покинет ЕС.

Фактический выход состоится в конце года, по окончании переходного периода. Тори обещают не продлевать переходный период, хотя по соглашению о выходе такая возможность у Британии и Евросоюза есть.

Подсчет голосов в основном завершится в ближайшие часы.

Разгром лейбористов

Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, терпит разгромное поражение: они потеряют по сравнению с предыдущим составом Палаты общин около сорока мандатов.

Политики, как извне Лейбористской партии, так и внутри ее, обвиняют в этом лично лидера партии Джереми Корбина и его окружение.

Лейбористы во главе с Джереми Корбином терпят болезненное поражение Getty Images

По мнению критиков, причиной поражения стало в первую очередь нежелание Корбина занять четкую позицию в отношении брексита, а во вторую - крайне левый по британским меркам курс "корбинистов".

Тори получили большинство во множестве бывших рабочих округов на севере и в центре страны, где избиратели традиционно голосовали за лейбористов, но на референдуме 2016 года в большинстве высказались за выход из Евросоюза.

Сам 70-летний Джереми Корбин на объявлении итогов выборов по его лондонскому округу сказал, что на следующие выборы партию не поведет - то есть, уйдет со своего поста.

По словам Корбина, итоги выборов стали большим разочарованием для лейбористов, но партия, по его мнению, шла на них с правильной программой.

"Но брексит поляризовал позиции в политической дискуссии, он подменил нормальную политическую дискуссию. И это, я признаю, отразилось и на результатах, которых Лейбористская партия показала по всей стране", - сказал Корбин.

В целом наблюдатели делают вывод, что в значительной степени эти выборы стали своего рода плебисцитом по отношению к членству Британии в ЕС.

ФОТО: BBS NEWS

Успех шотландцев

Шотландская национальная партия, главный пункт в программе которой - скорейшее проведение нового референдума о независимости Шотландии, уже победила в 44 из 59 шотландских округов и, вполне вероятно, получит еще несколько мандатов.

Лидер ШНП и глава правительства шотландской автономии Никола Стёрджен заявила по итогам выборов, что они дают партии мандат на то, чтобы добиваться второго референдума о независимости.