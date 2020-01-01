Акцизный налог - выше, газ - дешевле, топливо - дороже! Что изменится с 1 января

Изменения для автоводителей

с 1 января акцизный налог на бензин увеличится на 3,3 цента за литр, на дизельное топливо – на 4,2 цента за литр, на сельскохозяйственное топливо – на 0,6 цента за литр, а на сжиженный газ-пропан – на 4,1 цента за килограмм.

На цену бензина, которую мы увидим на заправочных станциях уже в первый день года, повлияют также поправки к "Правилам оценки соответствия бензина и дизельного топлива", предусматривающие, что с 1 января 2020 года реализация бензина 95-й марки в Латвии будет возможна при наличии примеси не менее 9,5 % биоэтанола вместо прежних 5 %. Под воздействием данных факторов цена бензина 95-й марки в новом году увеличится приблизительно на 6 центов"

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Столичным автоводителям следует обратить внимание на то, что начиная с 2020 года в первую субботу каждого месяца Рижская дума будет перекрывать движение на одной из центральных улиц. В первый раз такой эксперимент будет проделан уже 4 января, когда для движения частных автомобилей будет перекрыт участок ул. Тербатас от ул. Элизабетес до ул. Стабу.

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Плохие новости для любителей сигар!

Согласно закону об акцизном налоге, с 1 января 2020 года будут увеличены ставки акцизного налога на нефтепродукты и табачные изделия, за исключением сигарет.

Розничные цены на сигары и сигариллы (по 10 штук в пачке) могут вырасти на 0,09 евро, включая НДС, а цены на курительный табак (40 граммов в пачке) - на 0,24 евро, включая НДС.

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Тарифы на газ снизятся

Для домашних хозяйств с января 2020 года снизятся тарифы на природный газ, поставляемый Latvijas gāze.

Для домашних хозяйств, которые потребляют до 250 кубометров природного газа в год, дифференцированный конечный тариф с налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом в первом полугодии 2020 года снизится на 6,8% - с 0,55436 евро до 0,51671 евро за кубометр, а для домохозяйств, которые потребляют от 250 до 500 кубометров природного газа, конечный тариф уменьшится на 7% - с 0,51643 евро до 0,4805 евро за кубометр.

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Детектор дыма в каждом доме!

С 1 января 2020 года в каждом доме должен быть установлен как минимум один автономный пожарный извещатель или детектор дыма - устройство, которое в случае задымления, при помощи громкого звука привлекает внимание хозяина или соседей, позволяя спастись или вовремя вызвать пожарных.

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Известно, что Государственная пожарно-спасательная служба после 1 января не будет проводить специальные рейды, чтобы проверить наличие в домах и квартирах детекторов дыма, но будет проводить проверки после пожаров или по жалобам населения. Кроме того, детектор дыма сможет спасти вас в опасной для жизни ситуацию, поэтому пренебрегать собственной безопасностью не стоит!

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Увеличение необлагаемого минимума

В ушедшем году Кабинет министров одобрил поправки к правилам о расчете необлагаемого минимума и подоходного налога с населения, предусматривающие повышение необлагаемого минимума в 2020 году.

С 2020 года максимальный необлагаемый минимум в 300 евро будет применяться к доходам налогоплательщикам до 500 евро в месяц.

Согласно подсчетам Министерства финансов, упомянутые изменения в 2020 году повлияют на 52% трудоустроенных, а большую выгоду получат те, кто зарабатывает до 600 евро в месяц.

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В Латвии перестанут рождаться неграждане

С 1 января 2020 года новорожденным больше не будет присваиваться статус неграждан. Даже если такой статус имеют оба родителя младенца.

Планируется, что изменения коснутся лишь небольшого количество детей, так как, согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2016 году как неграждане были зарегистрированы 47 детей, в 2017 году - 51 ребенок, а в 2018 году - 33 ребенка.

Закон предусматривает больше не присваивать статус негражданина детям, родившимся в Латвии после 1 января 2020 года, если родители ребенка не захотят для него гражданства другой страны.