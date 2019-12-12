Вниманию автоводителей: новый год принесет ряд существенных изменений

В новом году водителей ожидает ряд существенных изменений нормативного регулирования – уже 1 января вступят в силу повышенная ставка акцизного налога на топливо и новые требования к обязательной примеси биокомпонента к бензину, в свою очередь, в апреле увеличится требование к обязательной примеси к дизельному топливу.
Что означают данные изменения и на что водителям следует обратить внимание, разъясняет начальник отдела продаж крупнейшего местного предприятия по торговле топливом Virši Арнис Андриановс.
В новом году придется считаться с повышением цен на топливо
Согласно закону "Об акцизном налоге", в 2020 году вступают в силу изменения ставок акцизного налога, предусматривающие существенное повышение цен на топливо –
с 1 января акцизный налог на бензин увеличится на 3,3 цента за литр, на дизельное топливо – на 4,2 цента за литр, на сельскохозяйственное топливо – на 0,6 цента за литр, а на сжиженный газ-пропан (LPG) – на 4,1 цента за килограмм.
Дополнительно ставка акцизного налога облагается НДС в размере 21 %.
"Повышение акцизного налога – не единственный фактор, который в ближайшем будущем негативно повлияет на стоимость топлива.
На цену бензина, которую мы увидим на заправочных станциях уже в первый день года, повлияют также поправки к "Правилам оценки соответствия бензина и дизельного топлива", предусматривающие, что с 1 января 2020 года реализация бензина 95-й марки в Латвии будет возможна при наличии примеси не менее 9,5 % биоэтанола вместо прежних 5 %. Под воздействием данных факторов цена бензина 95-й марки в новом году увеличится приблизительно на 6 центов", – поясняет начальник отдела продаж Virši Арнис Андриановс.
Новые требования к дизельному топливу относительно обязательного количества биодобавки вступят в силу 1 апреля будущего года, однако изменение цен владельцы дизельных автомобилей заметят уже в начале года – под воздействием ставки акцизного налога и НДС стоимость дизельного топлива повысится приблизительно на 5 центов за литр.
"Учитывая, что биржевая цена биотоплива исторически превышала цену ископаемого топлива, по нашим расчетам, в апреле цена дизельного топлива увеличится еще на 1 цент", – прогнозирует эксперт.
Количество биоэтанола в бензине 95-й марки удвоится
В качестве еще одного шага к достижению целей государства по сохранению климата и более активному использованию возобновляемых ресурсов в 2020 году в Латвии вступят в силу повышенные требования к содержанию биокомпонента в бензине и дизельном топливе.
В настоящий момент примесь биокомпонента – биоэтанола – к бензину 95-й марки составляет 5 % от общего объема (Е5), но уже 1 января на всех латвийских АЗС можно будет продавать бензин 95-й марки с объемной концентрацией биоэтанола не менее 9,5 % (Е10).
Это будет способствовать более активному использованию возобновляемых ресурсов в транспортной отрасли. Однако с учетом химических свойств биоэтанола водители смогут заметить небольшое увеличение расхода топлива – в среднем в пределах 3–5 %.
Кроме того, важно подчеркнуть, что топливо стандарта Е10 может использоваться не всеми моделями автомобилей.
"Водителям необходимо убедиться в пригодности топлива Е10 для своего транспортного средства. Это в большей степени относится к моделям автомобилей возрастом 20 лет и старше, двигатели которых зачастую не приспособлены для "усваивания" большего количества биоэтанола. В таком случае рекомендуется использовать бензин 98-й марки, в котором содержание биоэтанола ограничено 5 % от общего объема", – поясняет Андриановс.
Маркировка Е5 и Е10 присутствует на заправочных станциях уже сейчас – на топливных пистолетах и насосах.
В настоящий момент бензин стандарта Е10 внедрен в ряде стран ЕС, в том числе летом 2019 года – в Эстонии. Литва, как и Латвия, готовится ввести его с 2020 года.
В Латвии вводится стандарт В7 на летний период
Как уже упоминалось выше, новые требования к количеству обязательной примеси биокомпонента для дизельного топлива вступят в силу 1 апреля будущего года, когда вместо нынешних 4,5 % торговцы топливом будут обязаны обеспечить примесь дизельного биотоплива в размере 6,8 %.
"Данное требование будет действовать только в безморозный период – с 1 апреля по 1 ноября, поэтому водителям не следует беспокоиться о замерзании топливных систем зимой", – успокаивает эксперт.
Дизельное биотопливо и его смеси принято обозначать буквой В и цифрой, отражающей процентное содержание биотоплива в смеси. В данном случае в Латвии будет введен стандарт В7, который уже несколько лет действует и в других странах ЕС.
Водителям дизельных автомобилей не нужно беспокоиться о соответствии их транспортного средства более экологичным параметрам топлива – топливо В7 может использоваться всеми моделями автомобилей, оснащенных дизельным двигателем
Перспективы альтернативного топлива
Водителям необходимо считаться с тем, что в обозримом будущем предъявляемые к топливу требования по использованию возобновляемых ресурсов никуда не денутся, а будут только ужесточаться.
Кроме того, все большее внимание уделяется разработке альтернативных видов топлива.
"Со своей стороны мы видим большие перспективы развития альтернативных видов топлива и сами активно работаем в данном направлении, внедрив в этом году в Латвии CNG, или сжиженный природный газ. Ранее в нашей стране в данном сегменте не работал ни один торговец, несмотря на то что автомобили на CNG – это экономичный, безопасный и более экологичный транспорт", – признает эксперт Virši.
Наиболее существенные преимущества топлива CNG – это уже упомянутая экологичность и экономичность.
"Стоит отметить, что при использовании CNG количество выбросов СО2 до 30 % меньше, чем при использовании дизельного топлива или бензина, а количество других вредных выбросов до 90 % ниже.
Говоря об экономичности, следует упомянуть, что даже при планируемом акцизном налоге, который в Латвии для транспорта на природном газе в следующем году будет одним из самых высоких в Европе, экономия затрат у пользователей этого вида топлива может составить минимум 30 % по сравнению с дизельным топливом и бензином", – отмечает Андриановс.