Вниманию автоводителей: новый год принесет ряд существенных изменений

Маркировка Е5 и Е10 присутствует на заправочных станциях уже сейчас – на топливных пистолетах и насосах.

В настоящий момент бензин стандарта Е10 внедрен в ряде стран ЕС, в том числе летом 2019 года – в Эстонии. Литва, как и Латвия, готовится ввести его с 2020 года.

В Латвии вводится стандарт В7 на летний период

Как уже упоминалось выше, новые требования к количеству обязательной примеси биокомпонента для дизельного топлива вступят в силу 1 апреля будущего года, когда вместо нынешних 4,5 % торговцы топливом будут обязаны обеспечить примесь дизельного биотоплива в размере 6,8 %.

"Данное требование будет действовать только в безморозный период – с 1 апреля по 1 ноября, поэтому водителям не следует беспокоиться о замерзании топливных систем зимой", – успокаивает эксперт.

Дизельное биотопливо и его смеси принято обозначать буквой В и цифрой, отражающей процентное содержание биотоплива в смеси. В данном случае в Латвии будет введен стандарт В7, который уже несколько лет действует и в других странах ЕС.

Водителям дизельных автомобилей не нужно беспокоиться о соответствии их транспортного средства более экологичным параметрам топлива – топливо В7 может использоваться всеми моделями автомобилей, оснащенных дизельным двигателем

Перспективы альтернативного топлива

Водителям необходимо считаться с тем, что в обозримом будущем предъявляемые к топливу требования по использованию возобновляемых ресурсов никуда не денутся, а будут только ужесточаться.

Кроме того, все большее внимание уделяется разработке альтернативных видов топлива.

"Со своей стороны мы видим большие перспективы развития альтернативных видов топлива и сами активно работаем в данном направлении, внедрив в этом году в Латвии CNG, или сжиженный природный газ. Ранее в нашей стране в данном сегменте не работал ни один торговец, несмотря на то что автомобили на CNG – это экономичный, безопасный и более экологичный транспорт", – признает эксперт Virši.

Наиболее существенные преимущества топлива CNG – это уже упомянутая экологичность и экономичность.

"Стоит отметить, что при использовании CNG количество выбросов СО2 до 30 % меньше, чем при использовании дизельного топлива или бензина, а количество других вредных выбросов до 90 % ниже.