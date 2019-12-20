С нового года вырастет цена на бензин и табачные изделия

СГД напоминает, что, согласно закону об акцизном налоге, с 1 января 2020 года будут увеличены ставки акцизного налога на нефтепродукты и табачные изделия, за исключением сигарет.

По прогнозам СГД, это приведет к росту розничной цены на бензин на 0,04 евро за литр, включая налог на добавленную стоимость (НДС), росту цен на дизельное топливо на 0,05 евро за литр, включая НДС, и росту цен на сниженный нефтяной газ - на 0,03 евро, включая НДС.

Розничные цены на сигары и сигариллы (по 10 штук в пачке) могут вырасти на 0,09 евро, включая НДС, а цены на курительный табак (40 граммов в пачке) - на 0,24 евро, включая НДС.

СГД напоминает, что предприниматели, занимающиеся торговлей нефтепродуктами и табачными изделиями, должны провести инвентаризацию соответствующих товаров, предоставить СГД в оговоренные в нормативных актах сроки расчет разницы по акцизному налогу и оплатить эту разницу за нефтепродукты и табачные изделия, находящиеся в наличии.