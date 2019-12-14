На съезде VL-TB/LNNK будет избран новый председатель и члены правления

Гулбис добавил, что и в этом году на выборах правления партии ожидается острая конкуренция, а кандидатом на пост председателя партии является только нынешний руководитель партии Райвис Дзинтарс.

"Нам важно не только то, как мы живем сегодня, но и то, каким будет будущее нашего народа в этот век перемен, когда так быстро развиваются технологии и меняется информационное пространство", - говорится в сообщении, распространенном партией в преддверии съезда.