На съезде VL-TB/LNNK будет избран новый председатель и члены правления

Сегодня во время съезда национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK) будет избран новый председатель и остальные члены правления партии.
По словам представителя VL-TB/LNNK Кристапа Гулбиса, мероприятие начнется в 11 часов в здании Латвийской национальной библиотеки, по адресу ул. Мукусалас, 3.
Гулбис добавил, что и в этом году на выборах правления партии ожидается острая конкуренция, а кандидатом на пост председателя партии является только нынешний руководитель партии Райвис Дзинтарс.
Лозунгом конгресса VL-TB/LNNK станет "Взгляд в будущее!".
"Нам важно не только то, как мы живем сегодня, но и то, каким будет будущее нашего народа в этот век перемен, когда так быстро развиваются технологии и меняется информационное пространство", - говорится в сообщении, распространенном партией в преддверии съезда.
С речами во время конгресса выступят Дзинтарс, председатель Сейма Инара Мурниеце, депутат Европарламента Роберт Зиле, депутат парламента Янис Домбрава и председатель правления Латвийского объединения молодых ученых Иева Силиня.