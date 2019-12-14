В Даугавпилсе и Лиелварде произошли серьезные пожары

Около 12 часов работники VUGD получили вызов на ул. Даугавас в Даугавпилсе, где в одноэтажном доме с мансардой на площади в 90 квадратных метров горело перекрытие между этажами. Возгорание началось в районе каминного дымохода. Пожар был ликвидирован в 17 часов.

В свою очередь около в 16 часов в Лиелварде, на ул. Путну, загорелась крыша одноэтажного жилого дома и пристройка к нему.

Площадь горения составила около 60 квадратных метров. Около 20:30 пожар был ликвидирован.

За прошедшие сутки в пожарах никто не пострадал, сообщила Витола.