В Даугавпилсе и Лиелварде произошли серьезные пожары

В пятницу пожары повышенной опасности произошли в Даугавпилсе и Лиелварде, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Агрита Витола.
Около 12 часов работники VUGD получили вызов на ул. Даугавас в Даугавпилсе, где в одноэтажном доме с мансардой на площади в 90 квадратных метров горело перекрытие между этажами. Возгорание началось в районе каминного дымохода. Пожар был ликвидирован в 17 часов.
В свою очередь около в 16 часов в Лиелварде, на ул. Путну, загорелась крыша одноэтажного жилого дома и пристройка к нему.
Площадь горения составила около 60 квадратных метров. Около 20:30 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки в пожарах никто не пострадал, сообщила Витола.
В общей сложности за минувшие 24 часа VUGD получила 36 вызовов, 11 из которых были вызовами на тушение пожаров, 16 - на спасательные работы, а 9 вызовов были ложными.