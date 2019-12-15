Ради снижения цен на лекарства: Минздрав планирует урегулировать аптечные монополии

По словам Винькеле, ситуация в Агенскалнсе является одним из примеров, требующих вмешательства министерства в существующее территориальное распределение аптечных сетей.

Дело в том, что все аптеки в Агенскалнсе в настоящее время принадлежат аптечной сети Mēness aptieka, которая, в свою очередь, принадлежит группе компаний Repharm.

Жители Агенскалнса также ранее просили министра здравоохранения вмешаться в ситуацию и ликвидировать монополию Mēness aptieka в этом районе, которая, по мнению людей,

нарушает право жителей района выбирать самые доступные и выгодные по цене лекарства.

Несмотря на то, что одна из аптек в Агенскалнсе нерентабельна, аптечная сеть решила содержать ее себе в убыток, чтобы не терять выгодное положение монополии, сообщила министр, добавив, что в результате этого в районе не обеспечивается необходимая конкуренция, а жителям Агенскалнса приходится ездить в другие районы для приобретения недоступных в конкретной аптечной сети медикаментов.

По словам Винькеле, в связи с этой и аналогичными ситуациями, сложившимися на других территориях Латвии, министерство рассматривает проведение работы по двум основным направлениям.

"Если, например, в конкретном регионе есть четыре аптеки одной сети, в определенные сроки они должны будут объединиться", - пояснила первую идею министр, объяснив, что такое слияние позволит другим аптекам прийти на этот рынок, что будет способствовать конкуренции и расширит предложение лекарств, доступных жителям конкретной территории.

Второй вариант, который в настоящее время рассматривается министерством, подразумевает, что

одна из аптек сети-монополиста на конкретной территории должна будет поменяться местами с аптекой другой сети, "впустив ее на рынок региона".

Винькеле подчеркнула, что при продвижении такой идеи следует учитывать все экономические факторы, включая защиту инвестиций.

"Я понимаю, что это будет чрезвычайно трудный разговор, но я хочу заверить, что я готова к началу дискуссии", - добавила она.