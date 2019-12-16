Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП в текущем году до 2,3%

Он напомнил, что в 2019 году прогноз прироста ВВП Латвии снижался уже трижды - в июне с 3,5% до 2,9%, а в сентябре - с 2,9% до 2,5%.

"С торможением экономики в мире и в еврозоне постепенно замедляется и развитие Латвии. В странах, которые являются основными торговыми партнерами Латвии, слабеет спрос, медленнее увеличивается и экспорт, и инвестиции, и основную роль в удержании роста ВВП продолжает играть внутреннее потребление", - сказал Римшевич.

Хотя прогнозируемый темп развития экономики и превышает средний показатель еврозоны, он недостаточен, чтобы обеспечить повышение уровня жизни. Сейчас уровень доходов в Латвии ниже 70% от среднего уровня ЕС и значительно отстает от Эстонии и Литвы.

Высокая неопределенность постепенно начинает отражаться и в настроении домохозяйств и предприятий, которые становятся более осторожными, сказал Римшевич. Падение темпов роста заметно и в потреблении, и в инвестициях.

В следующем году также ожидается сравнительно вялый рост внешнего спроса, что продолжит отрицательно влиять на экспорт, инвестиции предприятий и доходы населения.

По словам Римшевича, результаты экспортных отраслей ухудшаются, особенно транспортного и финансового сектора, замедляется развитие обрабатывающей промышленности, в первую очередь деревообработки. Торможение наблюдается и в отраслях, ориентированных на внутренний спрос, например, в торговле.

Президент Банка Латвии отметил также меняющееся влияние погодных условий на экономику, что в начале года отрицательно воздействовало на энергетику, а позже позволило собрать хороший урожай в сельском хозяйстве.

Если говорить о будущем развитии, то неопределенность сохраняется в основном на внешних рынках. Скорее всего, развитие будет умеренным, и не нужно рассчитывать на возвращение к высоким темпам предыдущих лет, сказал Римшевич.