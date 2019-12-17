Одобрено учреждение Ventas osta для управления Вентспилсским портом

Уставной капитал новой компании составит 35 000 евро, держателем долей его капитала будет Министерство сообщения.

Предполагается, что акции компании с правом голоса будут принадлежать государству, их нельзя будет приватизировать, отчуждать и закладывать.

Министр сообщения Талис Линкайтс информировал агентство LETA, что правление и совет Ventas osta пока не сформированы, но ведется активная работа, чтобы назначить руководство нового предприятия в ближайшие дни.

Как заявило Минсообщения, для обеспечения непрерывности работы Вентспилсского свободного порта и предотвращения возможных негативных последствий санкций для компаний, работающих в порту, необходимо отделить управление Вентспилсского свободного порта от порта как территории. Создание нового государственного общества, которое в будущем будет управлять Вентспилсским портом, поможет отделить порт от субъектов санкций США.

Министерство также собирается провести детальную оценку обязательств управления порта, поскольку не исключено, что администрация Вентспилсского порта имеет соглашения с юридическими лицами, включенными в санкционный список.

Минсообщения подчеркивает, что поправки не предполагают изменений в правах собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории порта.

"Наша задача - как можно быстрее создать новую структуру, которая будет вправе заключать договоры с арендаторами на территории порта и судовыми агентами, чтобы обеспечить заход судов в порт", - заявил ранее министр сообщения.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.

Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.

В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключение из правления данных портов представителей от муниципалитетов.