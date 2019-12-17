Одобрено учреждение Ventas osta для управления Вентспилсским портом

Кабинет министров сегодня утвердил изменения в законе "О портах", которые предусматривают создание нового государственного акционерного общества для управления Вентспилсским свободным портом.
Уставной капитал новой компании составит 35 000 евро, держателем долей его капитала будет Министерство сообщения.
Предполагается, что акции компании с правом голоса будут принадлежать государству, их нельзя будет приватизировать, отчуждать и закладывать.
Министр сообщения Талис Линкайтс информировал агентство LETA, что правление и совет Ventas osta пока не сформированы, но ведется активная работа, чтобы назначить руководство нового предприятия в ближайшие дни.
Как заявило Минсообщения, для обеспечения непрерывности работы Вентспилсского свободного порта и предотвращения возможных негативных последствий санкций для компаний, работающих в порту, необходимо отделить управление Вентспилсского свободного порта от порта как территории. Создание нового государственного общества, которое в будущем будет управлять Вентспилсским портом, поможет отделить порт от субъектов санкций США.
Министерство также собирается провести детальную оценку обязательств управления порта, поскольку не исключено, что администрация Вентспилсского порта имеет соглашения с юридическими лицами, включенными в санкционный список.
Минсообщения подчеркивает, что поправки не предполагают изменений в правах собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории порта.
"Наша задача - как можно быстрее создать новую структуру, которая будет вправе заключать договоры с арендаторами на территории порта и судовыми агентами, чтобы обеспечить заход судов в порт", - заявил ранее министр сообщения.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) 9 декабря на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
Санкции были введены также против четырех, связанных с Лембергсом структур - управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
Сотрудничество с включенными в санкционный список Лембергсом и четырьмя перечисленными организациями необходимо прекратить в течение 30 дней.
В связи с этим правительство инициировало поправки о переходе Рижского и Вентспилсского портов под государственный контроль и исключение из правления данных портов представителей от муниципалитетов.
Распоряжением премьер-министра Кришьяниса Кариньша была создана рабочая группа под руководством министра сообщения по обеспечению бесперебойной деятельности Вентспилсского порта.