Вт, 24.12.2019
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ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины

Флаг Евросоюза.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

В Брюсселе назвали начало железнодорожного сообщения по Крымскому мосту попыткой изолировать полуостров от Украины, пишет Deutsche Welle.

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из России в аннексированный у Киева Крым как "ещё одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано говорит, что Россия совершила еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Он отметил, что Крымский мост затрудняет проход судов, которые идут через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ждёт, что власти России в этом вопросе будет придерживаться международного права, подчеркнул он.

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