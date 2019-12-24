ЕС: Россия снова нарушила суверенитет Украины

Европейский Союз расценивает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту из России в аннексированный у Киева Крым как "ещё одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России", - сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Стано говорит, что Россия совершила еще один шаг в сторону "принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова" и новую попытку "изолировать Крым от Украины, частью которой тот является".

Он отметил, что Крымский мост затрудняет проход судов, которые идут через Керченский пролив в украинские порты в Азовском море. ЕС ждёт, что власти России в этом вопросе будет придерживаться международного права, подчеркнул он.