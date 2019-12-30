"Газпром" определил покупателя акций Conexus, но не назвал его

Министр экономики Латвии Ральф Немиро ранее заявил, что "Газпром" имеет право продавать принадлежащие ему акции Conexus любому инвестору. Одновременно он дал понять, что Латвия в аукционе участвовать не будет.

Латвийский оператор системы передачи и хранения природного газа Conexus Baltic Grid был учрежден в декабре 2016 года в результате реорганизации компании Latvijas gāze. В уставном капитале Conexus 34,1% в настоящее время принадлежат "Газпрому", 29,06% - фонду Marguerite Gas I. Государственная компания Augstsprieguma tīkls, оператор системы электропередачи, владеет 34,36% (акции были куплены у Itera Latvija - 16,05% и немецкой Uniper Ruhrgas International GmbH - 18,31%).