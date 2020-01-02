Индустрия азартных игр планирует поднять вопрос об отмене подоходного налога на выигрыши

Также, по его словам, планируется завершить работу над основными принципами деятельности отрасли и начать искоренение нелегального сектора азартных игр.

"В 2018 году был изменен порядок применения ПНН к выигрышам, которые превышают 3000 евро, и это побуждает большую часть игроков выбирать нелегальных операторов. Большое количество нелицензированных операторов - проблема, с которой сталкиваются многие европейские страны.

В Латвии в настоящее время они существуют только в интерактивном секторе, и мы надеемся, что, планируя развитие отрасли, совместно с властями сможем найти решения по сокращению серого сектора", - сказал Верземниекс.

Среди основных проблем 2020 года руководитель ассоциации также назвал отношения игорного бизнеса с самоуправлениями с учетом принятых Сеймом изменений в распределении налога на азартные игры.

"Так как в прошлом году несколько самоуправлений уже выразили желание не включать в планы развития своих территорий места для азартных игр, есть основания полагать, что такое распределение налоговых поступлений не мотивирует ни одно самоуправление разрешать на своей территории легальные игорные залы.