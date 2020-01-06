Пн, 6.01.2020
Если Тегеран действительно ответит на убийство Сулеймани так, как он грозит, именно Каани будет координировать этот ответ. Financial Times
  • RUS TVNET
  • Новости
  • Экономика
  • "Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде". Работодатели о повышении акциза на алкоголь

"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде". Работодатели о повышении акциза на алкоголь

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Необдуманные решения по изменению политики акцизного налога способствуют развитию контрабанды, заявила в понедельник, 6 января, Латвийскому радио генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Лига Менгельсоне.

"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде", - сказала она.

По словам Менгельсоне, важно, чтобы государство принимало решения о дальнейшей стратегии в этой области совместно с предпринимателями.

"Важно, чтобы сравнение данных и утверждение стратегии проходили совместно. В противном случае, желая принять вроде бы популярные решения, можно навредить легальным производителям и всему государству", - подчеркнула она.

Планируется, что с 1 марта этого года будет увеличен акцизный налог на алкогольные напитки:

  • для вина, сброженных напитков (крепостью более 6%) и промежуточных продуктов (крепостью до 15%) акциз увеличится со 101 евро до 111 евро за 100 литров,
  • для промежуточных продуктов (крепостью от 15% до 22%) ставка акциза увеличится со 168 до 185 евро за 100 литров,
  • а для спирта и остальных алкогольных напитков акцизный налог увеличится с 1564 евро до 2025 евро за 100 литров абсолютного спирта.
  • Акциз на пиво повысится с 7,4 евро до 8,1 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ