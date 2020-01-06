"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде". Работодатели о повышении акциза на алкоголь

Необдуманные решения по изменению политики акцизного налога способствуют развитию контрабанды, заявила в понедельник, 6 января, Латвийскому радио генеральный директор Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) Лига Менгельсоне.
"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде", - сказала она.
По словам Менгельсоне, важно, чтобы государство принимало решения о дальнейшей стратегии в этой области совместно с предпринимателями.
"Важно, чтобы сравнение данных и утверждение стратегии проходили совместно. В противном случае, желая принять вроде бы популярные решения, можно навредить легальным производителям и всему государству", - подчеркнула она.
Планируется, что с 1 марта этого года будет увеличен акцизный налог на алкогольные напитки:
- для вина, сброженных напитков (крепостью более 6%) и промежуточных продуктов (крепостью до 15%) акциз увеличится со 101 евро до 111 евро за 100 литров,
- для промежуточных продуктов (крепостью от 15% до 22%) ставка акциза увеличится со 168 до 185 евро за 100 литров,
- а для спирта и остальных алкогольных напитков акцизный налог увеличится с 1564 евро до 2025 евро за 100 литров абсолютного спирта.
- Акциз на пиво повысится с 7,4 евро до 8,1 евро.