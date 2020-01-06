"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде". Работодатели о повышении акциза на алкоголь

"Каждый необдуманный шаг играет на руку контрабанде", - сказала она.

По словам Менгельсоне, важно, чтобы государство принимало решения о дальнейшей стратегии в этой области совместно с предпринимателями.

"Важно, чтобы сравнение данных и утверждение стратегии проходили совместно. В противном случае, желая принять вроде бы популярные решения, можно навредить легальным производителям и всему государству", - подчеркнула она.

Планируется, что с 1 марта этого года будет увеличен акцизный налог на алкогольные напитки: