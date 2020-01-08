За незаконную торговлю сигаретами будет грозить уголовная ответственность

В Минюсте пояснили, что за незаконную реализацию табачных изделий в любых объемах предусмотрена уголовная ответственность, но будет установлено определенное количество табачных изделий, если не превышать которое, уголовный процесс против лица могут и не начать. Однако процесс смогут начать и в случае, если формально преступление будет соответствовать малозначительному, но уже ранее несколько раз уголовный процесс против этого лица не начинали.

Директор департамента по уголовному праву Министерства юстиции Индра Гратковска агентству LETA пояснила, что так же, как и с незаконными алкогольными напитками - и с сигаретами будут установлены разные объемы табачных изделий, предусматривающие разные санкции. В частности, реализация табачных изделий в крупном объеме будет в случае, если это будут 2000 сигарет или 1000 сигарилл, или 500 сигар, или 2500 граммов курительного табака или табачных листьев.

В свою очередь значительным объемом будет считаться вдвое меньший объем. Малозначительным объемом будут считать 20 сигарет, 10 сигарилл, пять сигар или 30 граммов курительного табака.

Гратовска пояснила, что согласно плану за реализацию в крупном объеме суд может приговорить к тюремному сроку до пяти лет или кратковременному лишению свободы, или принудительным работам, или денежному штрафу. В свою очередь наказание за значительный объем может достигнуть до трех лет за решеткой, а за небольшой объем - до одного года.

Сейчас рабочая группа трудится над конкретными формулировками редакций необходимых поправок.

Напомним, Служба государственных доходов (СГД) за 11 месяцев текущего года изъяла 147,2 млн нелегальных табачных изделий.

Таможенное управление СГД за 11 месяцев изъяло 54,3 млн сигарет и 48 097 кг табака, что эквивалентно 68,7 млн сигарет.

Дополнительно управление налогово-таможенной полиции СГД в начатых по своей инициативе уголовных процессах изъяло 24,2 млн сигарет. Тем самым устранен ущерб для государства в размере 23,7 млн евро.

В 2018 году общее количество изъятых СГД табачных изделий составило 159,4 млн. Было изъято 142,5 млн сигарет и 11 828 кг табака, что эквивалентно 16,9 млн сигарет.

Примерно 85% всех контрабандных сигарет было изъято в Риге и в Латгале, у границы с Россией и Белоруссией. Больше всего сигарет изъято в товарных поездах - в грузах каменного угля, щепы, удобрений, сельскохозяйственных гранул и др.