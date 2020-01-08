В Финляндии скоро можно будет получить штраф за слишком медленную езду

В Финляндии в июне вступит в силу новый закон о дорожном движении, который также изменит штрафы, налагаемые за нарушение ограничений скорости, – штраф можно получить, если ехать медленнее, чем предусматривает ограничение скорости, если это препятствует движению, пишет Rus.Postimees.