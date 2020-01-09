Чт, 9.01.2020
Если бы самолет сбила ракета, он бы взорвался в воздухе. Кассим Низами, представитель министерства дорог и городского развития Ирана

Полиция просит помощи в поисках пропашей женщины. Она ушла из дома под Новый год и не вернулась

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Facebook/ Valsts policija meklē

Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции разыскивает без вести пропавшую Нину Шкеле 1963 г. рожд., сообщила представитель регионального управления Зане Васкане. 

Женщину в последний раз видели 30 декабря прошлого года в Вецсайкаве Праулиенской волости Мадонского края. 

У нее светлые полудлинные волосы. Женщина была одета в синие брюки, светлый свитер, на ногах белая обувь. 

Госполиция просит всех, кому известно о возможном местонахождении Нины Шкеле, звонить в полицию по телефонам 110 или 26 344 303 либо обращаться в ближайший полицейский участок.  

ФОТО: Скриншот с Facebook/ Valsts policija meklē

Читать также

Актуально

НАВЕРХ