Полиция просит помощи в поисках пропашей женщины. Она ушла из дома под Новый год и не вернулась

Мадонский участок Видземского регионального управления Госполиции разыскивает без вести пропавшую Нину Шкеле 1963 г. рожд., сообщила представитель регионального управления Зане Васкане.
Женщину в последний раз видели 30 декабря прошлого года в Вецсайкаве Праулиенской волости Мадонского края.
У нее светлые полудлинные волосы. Женщина была одета в синие брюки, светлый свитер, на ногах белая обувь.
Госполиция просит всех, кому известно о возможном местонахождении Нины Шкеле, звонить в полицию по телефонам 110 или 26 344 303 либо обращаться в ближайший полицейский участок.