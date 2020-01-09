В Саркандаугаве построят новый путепровод за 42,5 млн евро

Согласно информации на сайте Бюро по надзору, в OTC входят три строительные компании - ООО Binders, AО LNK Industries и АО Latvijas tilti.

Сумма договора без НДС составляет 35,11 млн евро. 27 млн евро предусмотрено выделить из Фонда сплочения ЕС, миллион евро - из госбюджета, остальное - из бюджета самоуправления.

Как рассказала представитель департамента Илзе Диманте, работы начнутся в апреле.

Будет построено двухуровневое пересечение между проспектом Виестура и улицей Твайка.

Путепровод предназначен для автомобилей, пешеходов и велосипедистов. Будут также построены перекрестки и подъездные пути.

Планируется, что путепровод решит проблему транспортных заторов на переезде через железную дорогу по улице Тилта.