Агентство LETA и TVNET переедут в бизнес-центр Origo One

Национальное информационное агентство LETA и новостной портал TVNET со своими более чем 200 работниками летом переедут в офисные помещения класса А в только что построенном бизнес-центре Origo One, сообщила представитель компании по недвижимости Colliers Baltics Анастасия Ружа.
Colliers занимается сдачей помещений в аренду как эксклюзивный агент "Origo One".
Партнер Colliers Baltics Эрик Бергманс выразил удовлетворение тем, что среди арендаторов Origo One будут такие хорошо известные бренды, как LETA и TVNET.
Представители обоих предприятий оценили удобство расположения Origo One, а также качество строительных и отделочных материалов.
Член правления ООО TV NET Зане Бартниеце заявила, что очень важны самочувствие работников и среда, в которой мы проводим значительную часть своей жизни, потому что она бесспорно влияет на производительность и результаты труда.
Член правления ООО LETA Юрис Мендзиньш сказал, что в контексте стремительного развития предприятия в последние годы очень важны технологические возможности принципиально нового уровня. Он выразил надежду, что новый офис класса А такие возможности предоставит. Значимо и расположение Origo One - в самом центре города, что позволит журналистам агентства LETA присутствовать при всех важнейших событиях и оперативно предоставлять о них информацию.
Как сообщалось, в рамках расширения торгового центра Origo девелопер Linstow Center Management построил новое здание на расположенном рядом земельном участке по ул. Сатеклес, 2b. На первых его трех этажах разместится торговый центр, а выше будут офисы. Открытие бизнес-центра планируется в феврале. Общие инвестиции в проект составили 72 млн евро.