Агентство LETA и TVNET переедут в бизнес-центр Origo One

Colliers занимается сдачей помещений в аренду как эксклюзивный агент "Origo One".

Партнер Colliers Baltics Эрик Бергманс выразил удовлетворение тем, что среди арендаторов Origo One будут такие хорошо известные бренды, как LETA и TVNET.

Представители обоих предприятий оценили удобство расположения Origo One, а также качество строительных и отделочных материалов.

Член правления ООО TV NET Зане Бартниеце заявила, что очень важны самочувствие работников и среда, в которой мы проводим значительную часть своей жизни, потому что она бесспорно влияет на производительность и результаты труда.

Член правления ООО LETA Юрис Мендзиньш сказал, что в контексте стремительного развития предприятия в последние годы очень важны технологические возможности принципиально нового уровня. Он выразил надежду, что новый офис класса А такие возможности предоставит. Значимо и расположение Origo One - в самом центре города, что позволит журналистам агентства LETA присутствовать при всех важнейших событиях и оперативно предоставлять о них информацию.