В прошлом году в ликвидируемом ABLV Bank заморожено 216 млн евро, что составляет 69% всех средств, замороженных в 2019 году Службой финансовой разведки (СФД), сообщила в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" руководитель СФД Илзе Знотиня
Дополнительно СФД заморозила в этом банке финансовые инструменты стоимостью 25 млн евро, в основном ценные бумаги.
В 2018 году СФД заморозила в ABLV Bank 25 млн евро.
Знотиня пояснила, что после подписания распоряжений о замораживании средств об этом сообщается полиции, которая расследует процессы о легализации незаконно нажитых средств. Она добавила, что в отношении ABLV Bank пока не завершен ни один процесс с конфискацией средств в государственный бюджет.
В целом в прошлом году СФД заморозила 342 млн евро, в 2018 году - 101,42 млн евро, в 2017 году - 45,66 млн евро.
Решение о самоликвидации ABLV Bank акционеры банка приняли 26 февраля 2018 года. Проблемы банка начались после того, как в феврале 2018 года структура по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США (FinCEN) сообщила о схемах отмывания денег в АBLV Bank.