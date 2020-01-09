В прошлом году в ликвидируемом ABLV Bank заморожено 216 млн евро

Дополнительно СФД заморозила в этом банке финансовые инструменты стоимостью 25 млн евро, в основном ценные бумаги.

В 2018 году СФД заморозила в ABLV Bank 25 млн евро.

Знотиня пояснила, что после подписания распоряжений о замораживании средств об этом сообщается полиции, которая расследует процессы о легализации незаконно нажитых средств. Она добавила, что в отношении ABLV Bank пока не завершен ни один процесс с конфискацией средств в государственный бюджет.

В целом в прошлом году СФД заморозила 342 млн евро, в 2018 году - 101,42 млн евро, в 2017 году - 45,66 млн евро.