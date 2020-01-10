Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 2,8%

В то же время потребительские цены в декабре прошлого года по сравнению с ноябрем в Латвии уменьшились на 0,2%, а инфляция в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018-го составила 2,3%.

ЦСУ сообщает, что в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем цены на товары уменьшились на 0,5%, а цены на услуги выросли на 0,3%. По сравнению с декабрем 2018 года цены на товары выросли на 2,1%, а услуги подорожали на 2,6%.

Наибольшее влияние на изменение цен в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года на продукты питания и безалкогольные напитки, связанные с жилищем товары и услуги, алкогольные напитки и табачные изделия, связанные с отдыхом и культурой товары и услуги, здравоохранение, а также услуги ресторанов и гостиниц.

В течение года продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 2,4%. Больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты - на 7,2%, в том числе цены на свинину выросли на 14,3%, а мясные изделия подорожали на 9,3%.

По сравнению с декабрем 2018 года цены выросли также на свежие овощи (+14,6%), кондитерские изделия (+4,4%), хлеб (+2,8%), сахар (+6,9%), а также муку и зерновые (+4,1%).

Из-за падения цен на мировых рынках подешевел кофе (-6,4%). Также снизились цены на молоко (-5,1%) и различные молочные продукты - сыр и творог (-4,3%), сливочное масло (-4,8%), сметану (-2,3%). Цены снизились также на свежие овощи (-1,8%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 4,3%. Цены на алкогольные напитки выросли на 3,9%, а цены на табачные изделия - в среднем на 4,9%. На рост цен повлияло повышение акцизного налога на сигареты с 1 июля 2019 года.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, из-за повышения цен на некоторые коммунальные услуги за год выросли на 3,3%.

В сфере здравоохранения средний уровень цен за год вырос на 2,4%. Этот рост главным образом обусловлен увеличением стоимости услуг зубных врачей и услуг специалистов. Подорожала также фармацевтическая продукция.

Товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, подорожали на 3,4%, а средний уровень цены на услуги гостиниц и ресторанов увеличился на 2,7%.

В свою очередь наибольшее влияние на изменения среднего уровня потребительских цен в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем 2019 года оказало падение цен на одежду и обувь, предметы домашнего обихода, алкогольные напитки и табачные изделия, товары и услуги для дома, а также увеличение цен на связанные с транспортом товары и услуги, продукты питания и безалкогольные напитки.

За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,5%. Свежие фрукты подорожали на 6%. Также выросли цены на свинину (+ 3,1%) и мясные изделия (+ 5,6%), яйца (+ 2,1%), свежие овощи (+ 0,8%), а также хлеб (+ 0,7%). Цены на мясо домашней птицы упали на 2%, сыр и творог подешевели на 1,9%, шоколад - на 3,8%, а кафе - на 1,8%.

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц снизился на 0,6%, в основном из-за падения цен на вино и пиво.

В результате акций цены на одежду снизились на 3%, а на обувь - на 7,2%.

Цены на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц упали на 0,3%. Подешевели материалы для обслуживания и ремонта жилья, а также цены на аренду жилья.