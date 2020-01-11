В Риге случайно нашли объявленный в международный розыск Porsche

Передача отмечает, что в топе самых угоняемых машин по прежнему находятся автомобили марок BMW, Volkswagen и Audi, однако воры регулярно присматривают и более эксклюзивные авто.

На днях муниципальная полиция Риги получила вызов во двор, где на стоянке для электромобилей был припаркован Porsche, который не является электрокаром. Стражи порядка прибыли на место событий и проверили данные автомобиля.

Как рассказал передаче представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис, "оказалось, что относительно эксклюзивное транспортное средство зарегистрировано в Норвегии. В ходе проверки данных открылось, что автомобиль Porsche находится в международном розыске".

На место происшествия была вызвана Госполиция, которая свяжется с коллегами из Норвегии и позаботится, чтобы автомобиль попал к своему законному владельцу.