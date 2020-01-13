Рижане удивлены: снега нет, а улицы посыпают солью

Несмотря на то, что зима с морозом и снегом так и не пришла, внимание рижан привлекла соль на улицах и тротуарах. В социальных сетях люди обсуждают, почему улицы нужно "солить", если нет ни снега, ни льда, а соль портит обувь. В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что противоскользящий материал рассыпается в профилактических целях.