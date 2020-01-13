Рижане удивлены: снега нет, а улицы посыпают солью

Несмотря на то, что зима с морозом и снегом так и не пришла, внимание рижан привлекла соль на улицах и тротуарах. В социальных сетях люди обсуждают, почему улицы нужно "солить", если нет ни снега, ни льда, а соль портит обувь. В департаменте сообщения Рижской думы сообщили, что противоскользящий материал рассыпается в профилактических целях.
Смесью соли улицы и тротуары посыпают, чтобы не образовывался черный лед, так как погода изменчива, пояснила руководитель проектов по общественным отношениям департамента Илзе Диманте. Решение об обработке противоскользящими материалами было принято, согласно прогнозам метеорологов.
"Черный лед может образоваться и в случае, если температура воздуха ноль градусов. Лед образуется рано утром, с восходом солнца".
Соляной смесью обрабатывают магистральные улицы, улицы 2-й и 3-й категории, мосты и путепроводы.