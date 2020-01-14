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KPV LV не хочет быть "партией Кайминьша". Политика обвинили в произволе и культе личности

Артус Кайминьш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Партия KPV LV рассматривает возможность провести ребрендинг, рассказал в передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении председатель ее парламентской фракции Атис Закатистов. 

Этот вопрос будет рассматриваться на съезде партии 8 февраля. 

По словам Закатистова, прошлый год начался с "большого, грубого, вульгарного и недостойного политиков конфликта" между Алдисом Гобземсом и ныне уже исключенным из фракции сопредседателем Артусом Кайминьшем.

"Это, на наш взгляд, существенно повлияло на рейтинги партии", - сказал Закатистов.

По его мнению, в основе проблем партии были "личные качества Кайминьша, его произвол, непредсказуемость и в некотором роде признаки культа личности". 

По его мнению, на ситуацию также повлияло то, как политические комментаторы говорили о партии. А именно, с самого начала она называлась "партией Кайминьша", что не отражает истины.

"Если у общественности сложилось впечатление, что это была партия Кайминьша, это не правдивое впечатление. Тяжелый труд был проделан членами партии, членами правления, включая фракцию", - добавил политик.

Как сообщалось, 8 января фракция KPV LV исключила из своего состава двух депутатов - сопредседателя партии Кайминьша и Алдиса Блумбергса.

Как сообщил заместитель руководителя фракции Эрик Пуценс, такое решение принято с учетом отношения обоих политиков к работе фракции.

"Мы уже давно не видим в этих депутатах командных игроков и товарищей", - сказал Пуценс. По его словам, Кайминьш и Блумбергс во время голосований верны правящей коалиции, а не своей партии.

Теперь во фракции KPV LV осталось десять депутатов. 

Сам Кайминьш считает, что его исключение из фракции KPV LV может быть связано с диаметрально противоположными взглядами и голосованием по законопроекту о роспуске Рижской думы. 

Он заявил, что в Сейме продолжит координировать свою деятельность с коалицией.

Что касается будущего, то существуют "различные возможности", в том числе решение в дальнейшем не связывать свою политическую деятельность с KPV LV.

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