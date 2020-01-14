Некоторым пенсионерам визит к семейному врачу может обойтись дороже

Если для пенсионеров в возрасте старше 65 лет визит к семейному врачу с этого года подешевел, то для остальных пенсионеров (около 47 700), он, возможно, станет даже дороже, свидетельствуют данные агентства LETA.
В то же время есть несколько категорий населения, которые освобождены от пациентских взносов, например, инвалиды первой группы и нуждающиеся. Возможно, часть тех 47 700 пенсионеров, для которых визит к семейному врачу не станет дешевле, относятся к этим категориям.
Минздрав снизил плату за визит к семейному врачу только пенсионерам в возрасте с 65 лет, а сейчас люди выходят на пенсию в 63 года и 9 месяцев. Только в 2025 году пенсионный возраст достигнет 65 лет.
С этого года пенсионеры старше 65 лет платят за визит к семейному врачу 1 евро вместо 1,42 евро, а остальным взнос увеличен до 2 евро.
Представитель Минздрава Анна Страпцане пояснила, что в правилах Кабинета министров о порядке организации и оплаты услуг здравоохранения люди разделены на возрастные группы от 45 до 65 лет и от 65 лет и страше.
Председатель Латвийской федерации пенсионеров (ЛФП) Айя Барча сказала, что федерация планирует встретиться с министром здравоохранения Илзе Винькеле и убедить ее, что пациентский взнос должен быть уменьшен и для пенсионеров моложе 65 лет. На встречу планируется пригласить и министра благосостояния Рамону Петравичу.