Некоторым пенсионерам визит к семейному врачу может обойтись дороже

В то же время есть несколько категорий населения, которые освобождены от пациентских взносов, например, инвалиды первой группы и нуждающиеся. Возможно, часть тех 47 700 пенсионеров, для которых визит к семейному врачу не станет дешевле, относятся к этим категориям.

Минздрав снизил плату за визит к семейному врачу только пенсионерам в возрасте с 65 лет, а сейчас люди выходят на пенсию в 63 года и 9 месяцев. Только в 2025 году пенсионный возраст достигнет 65 лет.

С этого года пенсионеры старше 65 лет платят за визит к семейному врачу 1 евро вместо 1,42 евро, а остальным взнос увеличен до 2 евро.

Представитель Минздрава Анна Страпцане пояснила, что в правилах Кабинета министров о порядке организации и оплаты услуг здравоохранения люди разделены на возрастные группы от 45 до 65 лет и от 65 лет и страше.