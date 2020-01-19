"Выпьем за любовь": Игорь Николаев с размахом отметил 60-летие
В пятницу, 17 января, популярный певец и композитор Игорь Николаев отметил свое 60-летие. Звезду поздравили многочисленные друзья и поклонники.
Знаменитые коллеги музыканта поспешили опубликовать в Instagram свои поздравления. Очень трогательное видео разместила бывшая супруга Николаева - Наташа Королева.
Она опубликовала слайд-шоу, в котором видно как менялся с годами Игорь Николаев.
"С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее! С любовью, Натуся!" - подписала ролик певица.
Напомним, что Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке девять лет. Примечательно, что Татьяна Овсиенко на программе "Привет, Андрей!" вспомнила, как познакомилась с Николаевым и его бывшей женой Еленой. Она утверждает, что экс-супруга Игоря знала всех его любовниц и провожала на встречи с Наташей Королёвой.
Первой женой композитора была Елена Кудряшова. С ней Игорь Николаев вместе учился в школе. Они поженились в 1978 году. У супругов родилась дочь Юлия. В 1991 году они развелись, а через год композитор взял в жены молодую звезду Наташу Королеву. Сейчас Николаев женат в третий раз на исполнительнице Юлии Проскуряковой. Пара растит дочь Веронику.
37-летняя Юлия Проскурякова поддерживает мужа. Накануне у Николаева прошел пышный праздник, на котором собрались его звездные друзья. Продюсер Иосиф Пригожин поделился фрагментами видео, на котором танцуют Игорь Николаев и Алла Пугачева.
"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - подписал он ролик.
Николаев и Пугачева дружат уже более 30 лет. Однажды артист вспомнил жуткий случай, когда по его вине Алла могла погибнуть.
"И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки её посадил, а у неё была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез её через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть", - вспомнил Николаев.
Это как раз был день рождение певца - 17 января.
"На дороге снега нет, асфальт, и санки застряли. И тут на нас едет автобус. Он даже не может свернуть, потому что по бокам сугробы двухметровые. И мы смотрим на это, как обречённые, даже не пошевелились. Автобус остановился где-то в метре, водитель выходит, и я понимаю, что он будет нас ломом бить", - поясняет артист.
Алла Пугачева не растерялась и сняла свою песцовую шапку, чтобы было видно сразу, что это Алла Пугачёва, а также чтобы разглядели ее волосы рыжие.
"И какую-то песню она начала петь – то ли "Арлекино", то ли что-то ещё. Водитель ничего не понял, он просто был в шоке совершенном", - подытожил Николаев.
Игорь написал Примадонне немало хитов. Среди них такие композиции, как "Осенний поцелуй", "Паромщик", "Прости, поверь", "Незваный гость", "Айсберг", "Расскажите птицы", "Две звезды" и многие другие. Любопытный факт, но песня "Озеро надежды" писался для Ирины Аллегровой, но его забрала Алла Пугачева.
Оказывается, клип "Айсберг" был запрещен к показу и только в канун 70-летия Аллы Борисовны он появился на экранах.
"Это снималось где-то в Балтии. Возможно, в Юрмале... Почти западная продукция", - сказал композитор на программе "Привет, Андрей!".
Николаев вспомнил, что после Песни-83, после того, как люди полюбили песню она была использована в мультфильме "Ну, погоди!". В мультфильме были прорисованы все детали, чтобы зрители могли узнать легендарную певицу и ее номер.
"Меня увековечили в этом мультике дважды - с "Комарово" и "Айсбергом"", - отметил он.
Кроме того, поздравление в Instagram оставил Максим Галкин. Юморист записал видео, в котором исполнил популярные песни композитора.
"С днем рождения, дорогой Игорь! Гений, друг, крестный! Будь счастлив, весел, легок! Твори! Дерзай! Люби! Мы рядом", - написал Галкин.