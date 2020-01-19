"Выпьем за любовь": Игорь Николаев с размахом отметил 60-летие

Знаменитые коллеги музыканта поспешили опубликовать в Instagram свои поздравления. Очень трогательное видео разместила бывшая супруга Николаева - Наташа Королева.

Она опубликовала слайд-шоу, в котором видно как менялся с годами Игорь Николаев.

"С днем рождения Игорек, Игоряша, Игорь Юрьевич! Живи долго, будь счастлив и наполняй своей красивой музыкой этот мир, делая его прекраснее и добрее! С любовью, Натуся!" - подписала ролик певица.

Напомним, что Наташа Королева и Игорь Николаев состояли в браке девять лет. Примечательно, что Татьяна Овсиенко на программе "Привет, Андрей!" вспомнила, как познакомилась с Николаевым и его бывшей женой Еленой. Она утверждает, что экс-супруга Игоря знала всех его любовниц и провожала на встречи с Наташей Королёвой.

Игорь Николаев и Наташа Королева ФОТО: скриншот видео

Первой женой композитора была Елена Кудряшова. С ней Игорь Николаев вместе учился в школе. Они поженились в 1978 году. У супругов родилась дочь Юлия. В 1991 году они развелись, а через год композитор взял в жены молодую звезду Наташу Королеву. Сейчас Николаев женат в третий раз на исполнительнице Юлии Проскуряковой. Пара растит дочь Веронику.

37-летняя Юлия Проскурякова поддерживает мужа. Накануне у Николаева прошел пышный праздник, на котором собрались его звездные друзья. Продюсер Иосиф Пригожин поделился фрагментами видео, на котором танцуют Игорь Николаев и Алла Пугачева.

"Такое редко можно увидеть. Танец двух легенд и друзей", - подписал он ролик.

Николаев и Пугачева дружат уже более 30 лет. Однажды артист вспомнил жуткий случай, когда по его вине Алла могла погибнуть.

"И у меня из транспорта были только санки. Алла была в гостях и говорит: "Ну, покатай меня на санках". Я на санки её посадил, а у неё была белая песцовая шуба и шапка песцовая, круглая такая. Я вывез её через арку, и вот наш дворик кончился, уже проезжая часть", - вспомнил Николаев.

Это как раз был день рождение певца - 17 января.