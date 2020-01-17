Конец приграничным алкомагазинам: в Айнажи закрывается эстонский Goalco

Снижение акцизного налога и запланированное в Латвии увеличение акцизного налога приносит магазину у границы незначительную прибыль, поэтому компания видит больше потенциала в использовании того же пространства для работы магазины стройматериалов, сообщил члена правления ООО Co Alco Вельо Мадиберг.

По его словам, снижение акцизного налога на алкоголь в Эстонии изменило общественное мнение, и хотя разница в ценах между двумя странами не сильно изменилась, люди придерживаются мнения, что цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии по существу сравнялись.