Конец приграничным алкомагазинам: в Айнажи закрывается эстонский Goalco

Расположенный у латвийско-эстонской границы эстонский магазин по продаже алкоголя Goalco из-за низкой прибыли с пятницы, 17 января, закрывает свой магазин в Айнажи и преобразует его в магазин строительных материалов.
Снижение акцизного налога и запланированное в Латвии увеличение акцизного налога приносит магазину у границы незначительную прибыль, поэтому компания видит больше потенциала в использовании того же пространства для работы магазины стройматериалов, сообщил члена правления ООО Co Alco Вельо Мадиберг.
По его словам, снижение акцизного налога на алкоголь в Эстонии изменило общественное мнение, и хотя разница в ценах между двумя странами не сильно изменилась, люди придерживаются мнения, что цены на алкогольные напитки в Эстонии и Латвии по существу сравнялись.
По словам Мадиберга, эстонское государство проделало хороший маркетинг, в результате которого удалось отвлечь людей от приграничной торговли алкоголем, хотя цены в розничной торговле Эстонии не упали.