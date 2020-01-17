Эксперт: на рынке недвижимости Латвии актуальны компактное жилье

В сегменте квартир все больше людей отдают предпочтение новым проектам, то есть тем, которые были введены в эксплуатацию в 2017 или 2018 годах (рост на четыре процентных пункта). Среди покупателей нового жилья – молодые специалисты, которые находятся в поисках своего первого жилья, семьи, планирующие прибавление, в связи с чем у них возникла необходимость в большем пространстве для жизни. Другие рассматривают возможности приобрести квартиру для родителей или как инвестицию, которая принесет прибыль в будущем. О самых ярко выраженных тенденциях при покупке жилья рассказывает руководитель по продажам и маркетингу крупнейшего в Латвии девелопера недвижимости в сегменте жилья Bonava Latvija Каспарс Экша.

Спросом пользуются квартиры эконом-класса в новых проектах

В настоящее время достигнут исторически самый большой удельный вес приобретения жилья в новых многоквартирных проектах - 30%, свидетельствуют опубликованные Swedbank данные. В то же время данные Центрального статистического управления показывают, что обновление жилого фонда идет медленно – всего 11-14% жилья было построено после восстановления независимости страны. Это означает, что спрос на квартиры в новых проектах довольно высок и останется таким и впредь. “Мы видим, что наибольшая активность наблюдается именно в сегменте эконом-класса. Эти квартиры раскупаются очень быстро, в большинстве проектов – еще на стадии строительства. В этом году цель «Bonava Latvia» - завершить строительство 450 квартир, продолжая развитие таких масштабных жилищных проектов в Риге как «Krasta Kvartāls» Krasta районе улиц Krasta, «Pagalms 2.0», «Fjordi» и «Dreilinga mājas» в Дрейлини, а также начало развития новых жилищных проектов в Иманте и Зиепниеккалнсе”, – рассказывает руководитель по продажам и маркетингу Bonava Latvija Каспарс Экша.

Функциональность, функциональность и еще раз функциональность