Новый ноутбук Huawei с большим экраном и высокой производительностью не только сохранил характерные для серии MateBook фирменную эстетику, инновации и возможности умного взаимодействия, но и предлагает множество улучшений, в том числе совершенно новый, комфортный для глаз экран FullView, высокопроизводительный процессор 12-го поколения серии Intel Core H, легкий металлический корпус, а также удобные возможности подключения устройств.
Huawei MateBook D 16 – полноэкранный ноутбук для решения серьезных задач
16-дюймовый экран FullView – движущая сила продуктивности
Дистанционная работа и учеба становятся все более доступными и востребованными по всему миру, поэтому растет популярность ноутбуков с большим экраном, высокой производительностью и небольшим весом.
Новый ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном, что увеличивает видимую площадь экрана, но не общие размеры корпуса. Большой экран также позволяет пользователям продлить время использования благодаря сертификату TÜV Rheinland Low Blue Light. Экран в точности повторяет цвета изображений, не придавая им желтый оттенок, одновременно защищая глаза пользователя от неблагоприятного воздействия синего света. При этом экран использует автоматическое затемнение, чтобы адаптировать яркость к окружающим условиям.
Высокая производительность для творческого самовыражения
Ноутбук Huawei MateBook D 16 оснащен процессором 12-го поколения Intel Core H, который успешно справляется с выполнением различных задач и сложными сценариями использования, например, анализом данных, написанием кода, открытием нескольких интернет-страниц, диаграмм или больших презентаций.
Несмотря на высокую производительность, пользователи могут быть уверены, что ноутбук не перегреется даже при одновременном выполнении нескольких задач, благодаря системе охлаждения Huawei Shark fin Fan. Позволяя пользователям свободно переключаться между стандартным режимом и режимом производительности, ноутбук полностью раскрывает свой потенциал, выдерживая высокую рабочую нагрузку и удовлетворяя потребности создания контента.
Высокую производительность обеспечивает не только процессор ноутбука, но и передовая технология Huawei Metaline Antenna, которая обеспечивает пользователям стабильное подключение к Интернету в разных местах. Даже при слабом сигнале Wi-Fi скорость скачивания увеличивается на 55 %, в свою очередь, задержки во время игр и видеоконференций снижены на 57 и 67 % соответственно.
Умные конференц-звонки где и когда угодно
Поскольку гибридная работа в офисе постепенно становится нормой, людям нужна возможность безопасного и эффективного проведения собраний в виртуальной среде. Поэтому Huawei MateBook D 16 оснащен системами звука и камер с искусственным интеллектом, которые приравнивают видеоконференции к собраниям вживую, благодаря качеству изображения и умным функциям.
Во время видеозвонка поддерживаемая искусственным интеллектом функция камеры FollowCam адаптирует экран в реальном времени, сохраняя говорящего в центре кадра, поэтому даже при активном перемещении во время собрания участники смогут видеть говорящего независимо от количества перемещений. Функция зрительного контакта использует искусственный интеллект, адаптируясь к полю зрения пользователя. Эта функция создает ощущение, что говорящий смотрит не в камеру, а в глаза собеседника, что сохраняет естественность и удобство разговора.
Кроме того, ноутбук оснащен системой из четырех микрофонов, установленных вдоль краев устройства, которые улавливают звук из источников, расположенных на расстоянии до пяти метров. Алгоритмы уменьшения шумов, поддерживаемые искусственным интеллектом, снижают фоновый шум во время звонка, в свою очередь, функция улучшения собственного голоса распознает голос говорящего, тем самым обеспечивая качественный звук независимо от происходящего вокруг.
Быстрое и простое соединение устройств
Использованная в Huawei MateBook D 16 функция Super Device позволяет без усилий подключаться к другим находящимся поблизости устройствам Huawei и обеспечивает удобные решения соединения между всеми устройствами. Просто положите наушники, мышь, клавиатуру, динамики или принтер Huawei рядом с ноутбуком, и устройство автоматически распознает, выведя на экран сообщение для более быстрого и простого соединения.
Использование смартфонов и планшетных компьютеров делает эту функцию еще более полезной в повседневной работе. После соединения смартфона в беспроводном режиме с ноутбуком интерфейс телефона появится на экране ноутбука, обеспечивая возможность одновременно просматривать и интегрировать между собой различные файлы и приложения как в смартфоне, так и в компьютере. Благодаря этому пользователь может открывать и редактировать свои файлы, пользоваться и управлять ими, открыв до трех окон приложений телефона одновременно, принимать видео- и аудиозвонки с телефона на ноутбук и даже пользоваться мышью и клавиатурой для просмотра содержимого смартфона.