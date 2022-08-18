Huawei MateBook D 16 – полноэкранный ноутбук для решения серьезных задач

Использованная в Huawei MateBook D 16 функция Super Device позволяет без усилий подключаться к другим находящимся поблизости устройствам Huawei и обеспечивает удобные решения соединения между всеми устройствами. Просто положите наушники, мышь, клавиатуру, динамики или принтер Huawei рядом с ноутбуком, и устройство автоматически распознает, выведя на экран сообщение для более быстрого и простого соединения.

Использование смартфонов и планшетных компьютеров делает эту функцию еще более полезной в повседневной работе. После соединения смартфона в беспроводном режиме с ноутбуком интерфейс телефона появится на экране ноутбука, обеспечивая возможность одновременно просматривать и интегрировать между собой различные файлы и приложения как в смартфоне, так и в компьютере. Благодаря этому пользователь может открывать и редактировать свои файлы, пользоваться и управлять ими, открыв до трех окон приложений телефона одновременно, принимать видео- и аудиозвонки с телефона на ноутбук и даже пользоваться мышью и клавиатурой для просмотра содержимого смартфона.