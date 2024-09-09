Эпидемия недосыпания: более четверти жителей Латвии не высыпаются, а каждый третий после сна не чувствует себя отдохнувшим

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Соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования даже в выходные дни

Н. Берзиня рекомендует спать 7-9 часов каждую ночь. Однако недавний опрос о привычках сна показал, что 28% жителей Латвии спят ночью всего шесть часов или даже меньше.

“Согласно результатам опроса, люди жертвуют сном ради просмотра фильмов и сериалов (24%), социальных сетей и интернета (22%), а также ради работы или учебы (20%). Среди основных причин недостаточного сна они также назвали обеспокоенность по поводу работы и других обязанностей (30%), заботу о детях или других членах семьи (20%)”, – рассказывает руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.

Как поясняет эксперт по сну Н. Берзиня, у нашего организма существуют естественные циркадные ритмы, которые влияют на продолжительность сна. Некоторые люди могут нормально себя чувствовать при меньшем, а некоторые – при большем количестве сна, но главным является то, как человек себя чувствует и как функционирует в течение дня. ““Жаворонки”, например, чувствуют себя более бодрыми утром и предпочитают ложиться спать раньше, тогда как “совы” могут ложиться поздно и просыпаться тоже позже. Решающим фактором здесь является то, чтобы вы спали рекомендуемые 7-9 часов и ваш режим сна был согласован с ежедневными обязанностями и биологическими потребностями”, – говорит эксперт.