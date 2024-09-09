Более трети жителей страны чаще всего не чувствуют себя утром хорошо отдохнувшими после сна, а почти пятая часть постоянно ощущает недосып. Недавний опрос также показал, что более четверти латвийцев спят недостаточно. Эксперт по проблемам сна д-р Наталия Берзиня поясняет, что так называемая эпидемия недосыпания вызвана напряженным образом жизни, недооценкой важности сна в обществе и недостаточной информированностью людей о его значении.
Эпидемия недосыпания: более четверти жителей Латвии не высыпаются, а каждый третий после сна не чувствует себя отдохнувшим
“Термин “эпидемия недосыпания” очень точно описывает широко распространенную проблему недостатка и нарушений сна в современном обществе. Образ жизни современных людей часто предполагает долгий рабочий день, высокий уровень стресса и напряженный график, которые отнимают время, предназначенное для сна. Давление, заставляющее постоянно быть продуктивным или доступным 24 часа в сутки 7 дней в неделю, в сочетании с темпами развития экономики способствуют сокращению продолжительности сна. Наш сон нарушается также из-за использования электронных устройств, особенно перед сном”, – объясняет эксперт по сну.
Как отмечает Н. Берзиня, если мы ставим работу или другие занятия выше отдыха, это может привести к склонности недооценивать важность сна. Недостаток сна также влияет на наше физическое и психическое здоровье, иммунную систему, когнитивные функции и контроль веса. “Плохое качество сна снижает способность иммунной системы бороться с инфекциями и вирусами, такими как простуда или грипп. Исследование Калифорнийского университета в Сан-Франциско показало, что люди, которые спят шесть часов в сутки или меньше, болеют в 4,2 раза чаще тех, кто спит более семи часов”, – подчеркивает Н. Берзиня.
Соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования даже в выходные дни
Н. Берзиня рекомендует спать 7-9 часов каждую ночь. Однако недавний опрос о привычках сна показал, что 28% жителей Латвии спят ночью всего шесть часов или даже меньше.
“Согласно результатам опроса, люди жертвуют сном ради просмотра фильмов и сериалов (24%), социальных сетей и интернета (22%), а также ради работы или учебы (20%). Среди основных причин недостаточного сна они также назвали обеспокоенность по поводу работы и других обязанностей (30%), заботу о детях или других членах семьи (20%)”, – рассказывает руководитель IKEA в Латвии Петерис Гринбергс.
Как поясняет эксперт по сну Н. Берзиня, у нашего организма существуют естественные циркадные ритмы, которые влияют на продолжительность сна. Некоторые люди могут нормально себя чувствовать при меньшем, а некоторые – при большем количестве сна, но главным является то, как человек себя чувствует и как функционирует в течение дня. ““Жаворонки”, например, чувствуют себя более бодрыми утром и предпочитают ложиться спать раньше, тогда как “совы” могут ложиться поздно и просыпаться тоже позже. Решающим фактором здесь является то, чтобы вы спали рекомендуемые 7-9 часов и ваш режим сна был согласован с ежедневными обязанностями и биологическими потребностями”, – говорит эксперт.
Она отмечает, что по выходным не стоит спать дольше, чтобы выспаться впрок. Хотя дополнительный сон в выходные может немного уменьшить дефицит сна в эту конкретную ночь, он не компенсирует полностью последствия хронического недосыпания. Постоянный режим сна более полезен для общего состояния здоровья, в то время как чрезмерный сон в выходные дни может нарушить цикл сна и бодрствования, что приведёт к ухудшению качества ночного отдыха.
Просыпайтесь! Пора высыпаться!
“Многие люди связывают сон с отдыхом и расслаблением, и действительно – четверо из пяти участников опроса считают сон необходимым условием здоровья, счастья и успеха. Однако другие ответы показывают, что в действительности на первый план часто выходят дела и развлечения. Мы оказались в ситуации, когда необходимо отстаивать важность сна и напоминать людям о том, что хорошая повседневная жизнь начинается с хорошего ночного отдыха”, – говорит Петерис Гринбергс.
“Научные факты ясно показывают, что недостаток сна снижает нашу удовлетворённость жизнью, увеличивает вероятность ошибок и усложняет взаимодействие с другими людьми, коллегами и клиентами. Поэтому обсуждение важности сна актуально для нас и как для бренда, который выступает за лучшую жизнь дома, и как для работодателя, который заботится о своих сотрудниках и балансе между их работой и личной жизнью”, – говорит руководитель IKEA в Латвии.
Репрезентативный онлайн-опрос был проведен компанией Norstat по заказу IKEA в июле 2024 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.
* Об исследовании
Репрезентативный онлайн-опрос был проведен компанией Norstat по заказу IKEA в июле 2024 года, в нем приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте 18-74 лет.