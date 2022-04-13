Ср, 13.04.2022
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Персональный тренер для любителей бега - смарт-часы GT Runner

ФОТО: Publicitātes foto

Что важнее всего, когда вы занимаетесь бегом, плаванием или другим видом спорта? Конечно, не обременять себя как можно большим весом. Даже спортивные часы должны быть легкими, тонкими и ненавязчивыми, но в то же время способными снимать все необходимые мерки и предлагать программы тренировок. С учетом этих соображений компания Huawei разработала часы GT Runner для бегунов, которые поступили в продажу в правильное время - с теплыми весенними лучами, мотивирующими к движению.

Часы весом с перо

Не будет враньем сказать, что эти часы - спортивная версия Watch GT 3, представленных в конце прошлого года. Оба визуально и функционально очень похожи, за исключением того, что в Runner используются гораздо более легкие материалы для корпуса. Он весит 38,5 грамма и практически неощущается на запястье. Нижняя часть корпуса вокруг сенсорного кольца покрыта стеклом, а боковины выполнены из полимерного волокна, а вот экран окружен прочной и более престижной керамической окантовкой.

ФОТО: Publicitātes foto

В отличие от GT 3, в этой модели нет загнутого вверх защитного стекла, что создает иллюзию большего экрана. Вместо этого стекло слегка приспущено, а обод защищает его от прямого контакта с плоскими поверхностями. Хотя конструкция корпуса и не претендует на статус элитного устройства, по ощущениям он очень приятный и удобный. Силиконовый ремешок, входящий в комплект, также легкий и мягкий, а благодаря множеству отверстий он пропускает воздух и может плотно надеваться на руку любого размера. Ремешок минимально влияет на общий вес - около 12-13 грамм.

Единственная тяжелая вещь - вращающееся колесико Home на правой стороне из титанового сплава. Его работа заключается в том, чтобы быстро привести пользователя к списку программ и перемещаться по записям в очереди. Это особенно полезно в бассейне, когда мокрый сенсорный экран менее послушен или зимой, когда не хочется снимать перчатки. В остальных случаях удобнее водить пальцем по яркому 1,43-дюймовому AMOLED-дисплею и выбирать нужные функции.

Еще одним очевидным отличием от классических смарт-часов Huawei является порядок рабочего стола. Он ориентирован на спортивные параметры, а не на подсчет шагов или измерение сна. Объединяющим элементом, в свою очередь, является цифровой магазин AppGallery, где вы можете загрузить полезные приложения.

Более точные измерения

Переходя к описанию функций, необходимо начать с двух важных систем. Первый - это скопление датчиков TruSeen 5.0+, в которых фотодиоды и источники света непрерывно отслеживают пульс и насыщение крови кислородом (SpO2).

При параллельном измерении числа ударов сердца пальцевым пульсоксиметром было установлено, что Runner хорошо справляется с определением изменений частоты сердечных сокращений при различных нагрузках.

Показатели в основном совпадали, а если и отличались, то были минимальными.

Уровни стресса также измеряются в течение дня, что может не отражать психическое состояние, поскольку показания стресса имеют тенденцию увеличиваться после физических нагрузок.

Активным спортсменам обязательно понравится возможность составить план тренировок и получать регулярное напоминание о запланированном занятии бегом, а также оценку уровня восстановления организма. Это помогает не переусердствовать. Также доступны различные интересные сводки и расчеты.

Runner показывает, насколько интенсивной была тренировочная нагрузка за последние 7 дней, какая степень усталости была достигнута и каков показатель беговых способностей пользователя.

Он также рассчитывает, как долго владелец часов может преодолевать 5 и 10 километров, а также полумарафонские и марафонские дистанции.

Как и другие смарт-часы Huawei, Runner распознает около 100 видов спорта и предлагает беговые курсы и планы тренировок для начинающих. Тренер с искусственным интеллектом даже персонализирует занятия в зависимости от реакции организма на нагрузку. Часы также можно использовать в бассейнах и открытых водоемах, так как они защищены от воды по уровню 5 АТМ или для плавания на глубине до 50 метров.

ФОТО: Publicitātes foto

Говори даже во время бега

Второй важной системой является определение местоположения. Runner использует двухдиапазонное соединение с пятью спутниковыми системами - GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS, чтобы точнее определить местоположения пользователя и отобразить его на карте. Это важно для более точного расчета маршрута. 

Хотя время от времени во время испытаний линия маршрута отклонялась на несколько метров и уходила на поле или "срезала" угол здания, по большей части система локации работает достаточно точно и не разочаровывает в подсчете финальной дистанции.

Достоинством является факт возможности отвечать звонящему при помощи часов и осуществлять звонки в режиме Bluetooth, пока рядом находится сопряженный смартфон.

Хотя это и является нормой среди смарт-часов, это все еще редкость в классе спортивных часов. Правда, адресная книга может содержать только 10 номеров, но есть возможность перезвонить на все входящие и пропущенные номера в журнале вызовов. Приятная мелочь - возможность скачивать песни на свое устройство. Музыку можно воспроизводить для себя в наушниках, либо порадовать других бегунов через встроенный динамик.

10 дней без провода

Когда вы знакомитесь с умными часами Huawei, вы не можете не заметить длительность их автономной работы. Несмотря на использование ярких, красочных AMOLED-экранов и различных анимаций, часы работают до двух недель без подзарядки. Эту черту также унаследовал Runner. Однако, будучи спортивными часами, они чаще работают в режиме GPS и прокладывают маршрут бега, поэтому потребляют больше энергии. Но

даже при ежедневном часовом беге или ходьбе батарея Runner могла обеспечивать питание примерно на десять дней.

Это завидная цифра, и лишь несколько других спортивных гаджетов способны на что-то подобное. Кроме того, часы все это время между зарядками находились на запястье, постоянно измеряя пульс и подсчитывая уровень стресса, а также отслеживая и анализируя качество сна ночью.

ФОТО: Publicitātes foto

Как и принято, для зарядки в комплект включена магнитная беспроводная подставка, но аккумулятор также можно успешно заряжать от беспроводных зарядных устройств для телефона, используя реверсивную зарядку.

Оценивая место этих часов на рынке, можно сделать вывод, что легкие и долго не нуждающиеся в подзарядке часы Huawei Watch GT Runner могут стать полезным помощником для всех, кто этой весной решил улучшить свою физическую форму. Спортивные часы стоимостью около 250 евро помогут оценить текущий предел возможностей и составить план тренировок. Они не имеют склонности форсировать нагрузку, чтобы быстрее добиться результата, но Runner также не дает расслабляться и усердно призывает своего хозяина не сдаваться.

Статья написана в сотрудничестве с Huawei Latvija

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