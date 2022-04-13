Персональный тренер для любителей бега - смарт-часы GT Runner

Единственная тяжелая вещь - вращающееся колесико Home на правой стороне из титанового сплава. Его работа заключается в том, чтобы быстро привести пользователя к списку программ и перемещаться по записям в очереди. Это особенно полезно в бассейне, когда мокрый сенсорный экран менее послушен или зимой, когда не хочется снимать перчатки. В остальных случаях удобнее водить пальцем по яркому 1,43-дюймовому AMOLED-дисплею и выбирать нужные функции.

Еще одним очевидным отличием от классических смарт-часов Huawei является порядок рабочего стола. Он ориентирован на спортивные параметры, а не на подсчет шагов или измерение сна. Объединяющим элементом, в свою очередь, является цифровой магазин AppGallery, где вы можете загрузить полезные приложения.

Более точные измерения

Переходя к описанию функций, необходимо начать с двух важных систем. Первый - это скопление датчиков TruSeen 5.0+, в которых фотодиоды и источники света непрерывно отслеживают пульс и насыщение крови кислородом (SpO2).

При параллельном измерении числа ударов сердца пальцевым пульсоксиметром было установлено, что Runner хорошо справляется с определением изменений частоты сердечных сокращений при различных нагрузках.

Показатели в основном совпадали, а если и отличались, то были минимальными.

Уровни стресса также измеряются в течение дня, что может не отражать психическое состояние, поскольку показания стресса имеют тенденцию увеличиваться после физических нагрузок.

Активным спортсменам обязательно понравится возможность составить план тренировок и получать регулярное напоминание о запланированном занятии бегом, а также оценку уровня восстановления организма. Это помогает не переусердствовать. Также доступны различные интересные сводки и расчеты.

Runner показывает, насколько интенсивной была тренировочная нагрузка за последние 7 дней, какая степень усталости была достигнута и каков показатель беговых способностей пользователя.

Он также рассчитывает, как долго владелец часов может преодолевать 5 и 10 километров, а также полумарафонские и марафонские дистанции.

Как и другие смарт-часы Huawei, Runner распознает около 100 видов спорта и предлагает беговые курсы и планы тренировок для начинающих. Тренер с искусственным интеллектом даже персонализирует занятия в зависимости от реакции организма на нагрузку. Часы также можно использовать в бассейнах и открытых водоемах, так как они защищены от воды по уровню 5 АТМ или для плавания на глубине до 50 метров.

ФОТО: Publicitātes foto

Говори даже во время бега

Второй важной системой является определение местоположения. Runner использует двухдиапазонное соединение с пятью спутниковыми системами - GPS, Beidou, GLONASS, Galileo и QZSS, чтобы точнее определить местоположения пользователя и отобразить его на карте. Это важно для более точного расчета маршрута.

Хотя время от времени во время испытаний линия маршрута отклонялась на несколько метров и уходила на поле или "срезала" угол здания, по большей части система локации работает достаточно точно и не разочаровывает в подсчете финальной дистанции.