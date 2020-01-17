В Риге приземлился самолет из блокбастера "Неудержимые 3"

Украинская авиакомпания "Элерон" в пятницу, 17 января, начала регулярные грузоперевозки из киевского аэропорта "Жуляны" в Ригу, сообщает агентство LETA.
Первым самолетом предприятия, которые приземлился в Риге, стал грузовой "Ан-26", дизайн которого был специально разработан для съемок голливудского фильма "Неудержимые 3".
"Элерон" будет совершать полеты из "Жуляны" в Ригу на самолете "Ан-26" один раз в неделю - по пятницам, однако в будущем авиакомпания планирует увеличить число полетов и добавить рейс Львов-Рига.
Самолет "Ан-26" способен перевозит 5,5 тонн груза.