Пт, 17.01.2020
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В Риге приземлился самолет из блокбастера "Неудержимые 3"

Украинская авиакомпания "Элерон" в пятницу, 17 января, начала регулярные грузоперевозки из киевского аэропорта "Жуляны"  в Ригу, сообщает агентство LETA.

Первым самолетом предприятия, которые приземлился в Риге, стал грузовой "Ан-26", дизайн которого был специально разработан для съемок голливудского фильма "Неудержимые 3".

"Элерон" будет совершать полеты из "Жуляны" в Ригу на самолете "Ан-26" один раз в неделю - по пятницам, однако в будущем авиакомпания планирует увеличить число полетов и добавить рейс Львов-Рига.

Самолет "Ан-26" способен перевозит 5,5 тонн груза.

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