Сб, 18.01.2020
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В Вильнюсе и Таллине дешевеет дизельное горючее, в Риге цена не меняется

Машина у заправки. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллине наблюдалось снижение цен на дизельное горючее, но в Риге цены не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA. 

Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе был в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе. 

В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки не менялась и составила в пятницу 1,354 евро за литр. Стабильной была и цена дизельного топлива - 1,294 евро за литр.

В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки также не изменилась и составляла 1,215 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 2,6% - до 1,125 евро за литр. 

В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное горючее на этой неделе опустились на 4,6% до 1,366 евро за литр. 

Цены на автогаз в Риге на этой неделе не изменились, и он стоил 0,603 евро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 11,3% до 0,7 евро за литр, в Вильнюсе - подешевел на 2,9% до 0,573 евро за литр. 

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