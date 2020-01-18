В Вильнюсе и Таллине дешевеет дизельное горючее, в Риге цена не меняется

На минувшей рабочей неделе в Вильнюсе и Таллине наблюдалось снижение цен на дизельное горючее, но в Риге цены не изменились, свидетельствуют данные агентства LETA.
Самый дорогой бензин и дизельное горючее на этой неделе был в Таллине, самые дешевые - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K цена бензина 95-й марки не менялась и составила в пятницу 1,354 евро за литр. Стабильной была и цена дизельного топлива - 1,294 евро за литр.
В Вильнюсе стоимость бензина 95-й марки также не изменилась и составляла 1,215 евро за литр, а дизельное горючее подешевело на 2,6% - до 1,125 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное горючее на этой неделе опустились на 4,6% до 1,366 евро за литр.
Цены на автогаз в Риге на этой неделе не изменились, и он стоил 0,603 евро за литр. В Таллине автогаз подорожал на 11,3% до 0,7 евро за литр, в Вильнюсе - подешевел на 2,9% до 0,573 евро за литр.