Минфин предлагает повышать акцизный налог на алкоголь постепенно

"Мы призываем создать политику постепенного повышения акцизного налога, который, соответственно, предусматривает медленное постепенное повышение ставки, принимая во внимание, как растет экономика", - сказал Далдерис, добавив, что пока что конкретнее об ожидаемых изменениях в ставке акцизного налога на алкоголь еще нельзя сказать, так как только в понедельник коалиция начнет рассматривать этот вопрос.