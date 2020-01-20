Минфин предлагает повышать акцизный налог на алкоголь постепенно

Министерство финансов предлагает поднимать ставку акцизного налога на алкоголь постепенно, в понедельник в интервью Латвийскому радио заявил советник министра финансов Яниса Рейрса Интс Далдерис.
"Мы призываем создать политику постепенного повышения акцизного налога, который, соответственно, предусматривает медленное постепенное повышение ставки, принимая во внимание, как растет экономика", - сказал Далдерис, добавив, что пока что конкретнее об ожидаемых изменениях в ставке акцизного налога на алкоголь еще нельзя сказать, так как только в понедельник коалиция начнет рассматривать этот вопрос.
В то же время он отметил, что соответственно имеющимся в силе регулировкам, с 1 марта этого года предусмотрено очень значительно повышение ставки акцизного налога на алкоголь, что может привести к значительным недополученным доходам в бюджет.
Далдерис отметил, что точные числа, насколько большими могут быть эти недополученные доходы, назвать очень сложно, однако сумма может достигать 10-20 миллионов евро.
Кроме того, советник министра финансов добавил, что, принимая решения о политике акцизных налогов, важно держать в уме, что приграничная торговля алкоголем - важная составная часть экономики.