Пн, 20.01.2020
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Администратор Latvijas krājbanka в 2019 году вернул 30,264 млн евро

ФОТО: Lita Krone / LETA

Администратор ликвидируемого Latvijas krājbanka в 2019 году вернул 30,264 млн евро, что в 10,8 раза больше, чем в 2018 году, свидетельствует отчет, опубликованный в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

В декабре 2019 года администратор Latvijas krājbanka вернул 1774 евро за счет ранее выданных банком кредитов.

Расходы на процесс неплатежеспособности Latvijas krājbanka в 2019 году составили 2,341 млн евро, что в 2,3 раза больше, чем в предыдущем году.

В 2019 году администратор перечислил Гарантийному фонду вкладов 43,519 млн евро, в конце 2019 года банк был должен фонду еще 173,426 млн евро.

Активы Latvijas krājbanka в конце декабря составили 11,422 млн евро, а собственный капитал был негативным - минус 470,13 млн евро.

Latvijas krājbanka был объявлен неплатежеспособным в декабре 2011 года. В мае 2012 года Рижский окружной суд начал процесс банкротства банка. Администратором ликвидируемого Latvijas krājbanka является KPMG Baltics.

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