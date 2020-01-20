Пн, 20.01.2020
Когда мне было пять лет, директор детского дома позвала меня в свой кабинет и сказала: "Нам нужно показать тебе фотографию - это будет твоя мама". Увидев её лицо, я увидела самые теплые глаза и самую тёплую улыбку. Оксана Мастерс, паралимпийская чемпионка

Хаски, которую сдали в приют из-за вечно удивленного взгляда, обрела любящую семью
Какая милашка!

ФОТО: instagram.com/huskyhousenj

Хаски по кличке Джубили попала в приют для животных американского города Матаван, штат Нью-Джерси, в 2018 году. Ее владелец - заводчик собак - отказался от нее из-за "брака породы" - необычного расположения глаз.

Дело в том, что Джубили всегда выглядит "слегка ошарашенной". Из-за этой особенности владелец не мог никому продать собаку, хотя проблем со здоровьем у нее нет, пишет Медуза.

Джубили прожила в приюте два года, пока некоммерческая организация, занимающаяся помощью хаски, не опубликовала пост с фотографиями глазастой собаки в соцсетях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Всего за пару дней в приют поступило более 150 заявок - любители собак умилялись Джубили, признавались ей в любви, называли "самой красивой девочкой" и выражали недоумение, как такой поразительный взгляд мог кому-то не понравиться.

Вскоре милашка нашла новый дом.

Ее забрала семья, которая подавала заявку еще до того, как Джубили прославилась благодаря соцсетям и публикациям крупных изданий вроде CNN.

Теперь собака живет с любящими хозяевами и еще двумя другими хаски. У нее наконец все прекрасно, и она это заслужила!

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