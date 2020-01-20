Хаски, которую сдали в приют из-за вечно удивленного взгляда, обрела любящую семью

Дело в том, что Джубили всегда выглядит "слегка ошарашенной". Из-за этой особенности владелец не мог никому продать собаку, хотя проблем со здоровьем у нее нет, пишет Медуза.

Джубили прожила в приюте два года, пока некоммерческая организация, занимающаяся помощью хаски, не опубликовала пост с фотографиями глазастой собаки в соцсетях.

Всего за пару дней в приют поступило более 150 заявок - любители собак умилялись Джубили, признавались ей в любви, называли "самой красивой девочкой" и выражали недоумение, как такой поразительный взгляд мог кому-то не понравиться.

Вскоре милашка нашла новый дом.

Ее забрала семья, которая подавала заявку еще до того, как Джубили прославилась благодаря соцсетям и публикациям крупных изданий вроде CNN.