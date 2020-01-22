В пожаре в Екабпилсском крае погиб один человек

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 14 пожаров, в одном из которых погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Около 9 часов утра поступил вызов в Екабпилсский край, где горел одноэтажный жилой дом площадью 150 кв. м. В доме было обнаружено тело погибшего.
В 18.30 загорелся жилой дом площадью 100 кв. м. в Гудениеской волости Кулдигского края. Перед прибытием пожарных из здания эвакуировался один человек.
С начала года в Латвии в пожарах погибло пять, а пострадало 15 человек.