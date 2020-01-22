В пожаре в Екабпилсском крае погиб один человек

Около 9 часов утра поступил вызов в Екабпилсский край, где горел одноэтажный жилой дом площадью 150 кв. м. В доме было обнаружено тело погибшего.

В 18.30 загорелся жилой дом площадью 100 кв. м. в Гудениеской волости Кулдигского края. Перед прибытием пожарных из здания эвакуировался один человек.