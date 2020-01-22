Ср, 22.01.2020
Я могу только сделать вывод, что у человека сдают нервы, поэтому он высказался. [..] Я могу раскрыть секрет, я не знаю, кто это - порноактрисы. Мне не нравятся порнофильмы, мне кажется, я ни одного в своей жизни не видел, поэтому мне сложно понять некоторые сравнения. Олег Буров

В пожаре в Екабпилсском крае погиб один человек

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 14 пожаров, в одном из которых погиб один человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).

Около 9 часов утра поступил вызов в Екабпилсский край, где горел одноэтажный жилой дом площадью 150 кв. м. В доме было обнаружено тело погибшего.

В 18.30 загорелся жилой дом площадью 100 кв. м. в Гудениеской волости Кулдигского края. Перед прибытием пожарных из здания эвакуировался один человек.

С начала года в Латвии в пожарах погибло пять, а пострадало 15 человек.

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