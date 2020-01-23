Рижский свободный порт вложит в развитие миллионы евро

Он отметил, что портовое управление в соответствии с программой развития впервые за всю историю существования порта начинает целенаправленное и масштабное обновление инфраструктуры наземных объектов и гидротехнических сооружений, что позволит повысить качество услуг порта и укрепит его позиции на рынке.

"Уже в этом году управление РСП планирует инвестиции в размере 14,6 млн евро в развитие автодорог, мостов и путепроводов, перестройку железнодорожной инфраструктуры, реконструкцию причалов и береговых укреплений, а также другие важные работы", - сказал Зелтиньш.

В целом в 2020-2022 годах управление РСП планирует инвестиции на сумму 65,3 млн евро. Из них 34 млн евро планируется инвестировать в поддержание надежной инфраструктуры обслуживания судов, 24 млн евро - в развитие наземной инфраструктуры для перевалки грузов и обслуживания пассажиропотока.

Зелтиньш сообщил, что в прошлом году в Рижском порту было перевалено 32,8 млн тонн грузов, что меньше 2018 года, и в этом году, скорее всего, грузооборот тоже уменьшится.

В прошлом году наибольший прирост наблюдался в перевалке зерна и древесины - соответственно на 33% и 35%, а прирост объема грузов щепы составил 20%. Что касается угля, то, по словам Зелтиньша, здесь "царит известный пессимизм", хотя резкого падения и не ожидается. Как сообщалось, в Рижском порту в 2019 году перевалено 32,762 млн тонн грузов, что на 10,1% меньше, чем в 2018 году.

Министр: мы должны сохранить позиции лидера

Цель Латвии состоит в том, чтобы и в дальнейшем сохранить лидирующие позиции по грузообороту портов среди стран Балтии, заявил во четверг, 23 января, министр сообщения Талис Линкайтс.

В 2019 году порты Латвии перевалили 62,379 млн тонн грузов, и это больше, чем литовские и эстонские порты.

Латвия исторически обслуживала грузы из России, но сейчас Россия переориентировала их в свои порты. "Мы считаемся с этим, и это не явление, характерное только для нынешнего года. Наша цель - приспособиться так, чтобы латвийский транзитный коридор был по-прежнему привлекателен для отправителей и получателей грузов", - сказал Линкайтс.