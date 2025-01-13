2% территории Латвии: Sodra распродает свои балтийские леса

"Это идеальное время, чтобы создать новую, частично принадлежащую государству компанию, которая бы через биржу привлекла капитал для этой покупки", - отметил он.

В беседе с агентством LETA вице-президент LFLP уточнил, что Sodra продает свою лесную землю сейчас потому, что рыночная конъюнктура благоприятствует получению выгодной цены, а сама группа, вероятно, планирует масштабные инвестиции за пределами стран Балтии и таким образом пытается привлечь необходимые средства.

"Я действительно не рекомендовал бы зацикливаться на вопросе, почему они это делают, особенно пытаясь строить теории заговора о геополитической ситуации", - подчеркнул Клаусс.

Он напомнил, что в 2018 году Sodra приобрела часть угодий, которые теперь выставлены на продажу, и тогда их стоимость составляла 324 миллиона евро. Теперь совокупная стоимость земель, выставленных группой на рынок, может превысить 500 миллионов евро. Из них примерно 135 тысяч гектаров находится в Латвии, а 17 тысяч гектаров - в Эстонии.

По мнению Клаусса, единственный способ вернуть эти земли в собственность Латвии - это участие государства. Он указал, что эти участки могла бы приобрести компания Latvijas valsts meži (LVM), однако в таком случае государству придется учитывать масштаб требуемой суммы и отказаться от практики максимально забирать дивиденды в бюджет.

Также вице-президент LKF отметил, что можно было бы реализовать гибридную модель, в которой участвовали бы держатели второго пенсионного фонда и финансовый институт Altum, фактически выкупивший бы землю как финансовый актив и, к примеру, передавший ее в управление LVM, получая при этом прибыль. Однако в этом случае со временем такой объект вновь нужно было бы вывести на рынок.

"Если мы хотим, чтобы эти земли вернулись под контроль латвийского капитала, будь то частного или государственного, без участия государства из-за высокой цены это нереализуемо", - подчеркивает Клаусс, добавляя, что на счету LVM просто нет таких средств, чтобы совершить подобную сделку прямо сейчас, а значит, придется искать пути привлечения капитала. Среди возможных вариантов он назвал выпуск облигаций на бирже или создание дочернего общества LVM с последующим проведением первичного публичного размещения акций (IPO).

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