Еврокомиссия запретила ввоз курятины из Украины

Запрет распространяется на свежее мясо, изделия, а также необработанные субпродукты, которые содержат материалы из отрасли птицеводства и не предусмотрены для употребления человеком.

Птичий грипп в Украине (Винницкая область), констатирован в начале этой недели - 20 января. Украинская ветеринарная служба проводит мероприятия по борьбе с этим заболеванием.

PVD сообщает, что в последние годы куриное мясо из Украины в Латвию не ввозилось.