Еврокомиссия запретила ввоз курятины из Украины

Европейская Комиссия запретила ввозить на территорию ЕС куриное мясо из Украины. Причина - птичий грипп, свидетельствует размещенная на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) информация.
Запрет распространяется на свежее мясо, изделия, а также необработанные субпродукты, которые содержат материалы из отрасли птицеводства и не предусмотрены для употребления человеком.
Птичий грипп в Украине (Винницкая область), констатирован в начале этой недели - 20 января. Украинская ветеринарная служба проводит мероприятия по борьбе с этим заболеванием.
PVD сообщает, что в последние годы куриное мясо из Украины в Латвию не ввозилось.
Стоит напомнить, что въезжая на территорию Евросоюза из третьих стран, в том числе Украины, мясо и мясные изделия нельзя ввозить даже для личного использования.