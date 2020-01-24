Сб, 25.01.2020
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Еврокомиссия запретила ввоз курятины из Украины

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Европейская Комиссия запретила ввозить на территорию ЕС куриное мясо из Украины. Причина - птичий грипп, свидетельствует размещенная на сайте Продовольственно-ветеринарной службы (PVD) информация. 

Запрет распространяется на свежее мясо, изделия, а также необработанные субпродукты, которые содержат материалы из отрасли птицеводства и не предусмотрены для употребления человеком. 

Птичий грипп в Украине (Винницкая область), констатирован в начале этой недели - 20 января. Украинская ветеринарная служба проводит мероприятия по борьбе с этим заболеванием. 

PVD сообщает, что в последние годы куриное мясо из Украины в Латвию не ввозилось.

Стоит напомнить, что въезжая на территорию Евросоюза из третьих стран, в том числе Украины, мясо и мясные изделия нельзя ввозить даже для личного использования. 

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