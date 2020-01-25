Число жертв коронавируса растет; вирус уже в Европе. Стоит ли опасаться Латвии?

В субботу, 25 января, сообщается о 15 летальных исходах. Все они зарегистрированы в городе Ухань, откуда вирус начал распространяться.

Ухань и еще 13 городов в провинции Хубэй изолированы от окружающего мира посредством беспрецедентного карантина. Власти приняли такое решение с целью сократить распространение смертельно опасного вируса. Однако, вирус уже констатирован в Европе - во Франции подтверждены два случая.

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) указывает на низкую вероятность распространения вируса в Латвии.

Представитель SPKC Илзе Арая заявила агентству LETA, что центр продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации, а также следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

На данный момент эти учреждения не ограничивают торговлю с Китаем и въезд туристов в эту страну.

По словам Араи, Латвия подвержена риску распространения инфекции, но он по-прежнему является сравнительно низким. В то же время SPKCуже на этой неделе призвал работников медицинских учреждений быть особенно внимательными и разработал специальные рекомендации в связи со сложившейся ситуацией.

Путешественникам SPKC советует соблюдать меры безопасности - избегать прямого риска с больными людьми, чаще мыть руки, а также избегать прямого контакта с дикими или сельскохозяйственными животными.

Если во время путешествия или в течение 14 дней после него появляются симптомы, указывающие на респираторные заболевания - высокая температура тела, кашель, затрудненное дыхание - SPKC советует обратиться за медицинской помощью и обязательно информировать врача о недавнем путешествии.

Ранее в пятницу, 24 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с рекомендацией о введении мероприятий в странах Европы для диагностирования заболевших людей, тестировании образцов в подозрительных случаях, обеспечении контроля за инфекциями. На данный момент Региональное европейское бюро ВОЗ идентифицирует лаборатории в Европе, которые могут проводить тестирования на предмет инфицирования коронавирусом.