Жара во время извержения Везувия превратила мозги людей в "стекло"

Когда в 79-м году нашей эры произошло извержение Везувия, из него выделилась лавина газа и камней, которая была настолько горяча, что буквально сварила кровь людей, превратила плоть в пар и даже и даже изменила структуру мозгов, превратив их в похожую на стекло субстанцию, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале The New England Journal of Medicine.

Археологам во время раскопок редко удается найти ткани мозга людей, но, если повезло, то они похожи на мыло и гладкие. В процессе омыления триглицериды в тканях мозга реагируют с заряженными частицами в окружающей среде, в конечном итоге превращаясь в мылообразную субстанцию.

Теперь же, исследуя мозги жертвы извержения Везувия, ученые нашли что-то совсем иное.

Окруженный горячим пеплом мозг жертвы пережил витрификацию или процесс остекленения. В результате, похожий на стекло материал как корка покрывал поверхность черепа мужчины.

Необычное открытие сделал исследователь Пауло Петроне. В своей прошлой работе он с коллегами исследовал останки 300 жителей Геркулана - они во время извержения Везувия спряталась в бане и, понятное дело, погибли.

Геркулан находит примерно в 20 километрах от Помпей - ближе к подножию Везувия. Это означает, что судьба жителей города была горькой, так как пар, появившийся из варящийся крови, приводил к взрыву человеческих черепов.

В новом исследовании Петроне со своими коллегами исследовал еще одну жертву извержения Везувия, которая погибла не в бане, а в деревянной кровати, находившейся в здании, которое называют Collegium Augustalium. Труп был найден в 60-х годах 20-го века под толстым слоем пепла. Как и жертвы в бане, мозг этого мужчины во время извержения взорвался.

Команда исследователей в остатках взорвавшегося мозга заметила черный, похожий на стекло материал, который был проанализирован в лаборатории. Анализы показали протеины, ответственные за усиленные функции мозга, например, принятие решений, миндалину или центр контроля эмоций и "черное вещество", помогающее контролировать движения.

Исследователи заметили и жирные кислоты, которые обычно находятся в волосах человека, а также триглицериды, находящиеся в ткани мозга.