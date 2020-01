Жара во время извержения Везувия превратила мозги людей в "стекло"

Когда в 79-м году нашей эры произошло извержение Везувия, из него выделилась лавина газа и камней, которая была настолько горяча, что буквально сварила кровь людей, превратила плоть в пар и даже и даже изменила структуру мозгов, превратив их в похожую на стекло субстанцию, говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале The New England Journal of Medicine.