Пн, 27.01.2020
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Горячая вакансия: требования, которым должен отвечать член правления airBaltic

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Объявлен конкурс на должность члена правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщил Межведомственный координационный центр.

К кандидатам предъявлены следующие требования:

  • безупречная репутация,
  • широкие знания и опыт руководства и оперативного управления авиакомпанией,
  • более чем пятилетний опыт работы на руководящей должности в авиакомпании или на предприятиях, связанных с авиацией,
  • участие в конференциях и специализированных курсах по авиации в качестве преподавателя или лектора,
  • высшее образование в сфере управления бизнесом, финансами или по авиационным инженерно-техническим специальностям.

Требуются также умение руководить командой, развитые навыки коммуникации, опыт работы по крайней мере пять лет в руководстве структурным подразделением с количеством работников не менее пятисот, опыт в реализации крупных проектов (с инвестициями более миллиона евро).

Также требуется владение английским языком на уровне С2, а опыт управления операционной деятельностью флота Airbus A220 будет считаться преимуществом.

Заявки можно подавать до 10 часов 7 февраля 2020 года.

С должности в правлении airBaltic планирует уйти Мартин Седлацки. В правлении компании работают председатель Мартин Гаусс и Витолд Яковлев.

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