Горячая вакансия: требования, которым должен отвечать член правления airBaltic

Объявлен конкурс на должность члена правления латвийской национальной авиакомпании airBaltic, сообщил Межведомственный координационный центр.
К кандидатам предъявлены следующие требования:
- безупречная репутация,
- широкие знания и опыт руководства и оперативного управления авиакомпанией,
- более чем пятилетний опыт работы на руководящей должности в авиакомпании или на предприятиях, связанных с авиацией,
- участие в конференциях и специализированных курсах по авиации в качестве преподавателя или лектора,
- высшее образование в сфере управления бизнесом, финансами или по авиационным инженерно-техническим специальностям.
Требуются также умение руководить командой, развитые навыки коммуникации, опыт работы по крайней мере пять лет в руководстве структурным подразделением с количеством работников не менее пятисот, опыт в реализации крупных проектов (с инвестициями более миллиона евро).
Также требуется владение английским языком на уровне С2, а опыт управления операционной деятельностью флота Airbus A220 будет считаться преимуществом.
Заявки можно подавать до 10 часов 7 февраля 2020 года.
С должности в правлении airBaltic планирует уйти Мартин Седлацки. В правлении компании работают председатель Мартин Гаусс и Витолд Яковлев.