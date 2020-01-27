В Латвии среди стран Балтии самые высокие затраты работодателей на рабочую силу

Вице-президент LTRK Элина Ритиня напомнила агентству LETA, что сверхурочная работа в Латвии оплачивается в размере 100% от почасовой ставки, а в Литве и Эстонии - в размере 50%.

Оплата больничного листа в Латвии также обходится работодателям намного дороже, чем в других странах Балтии.

К тому же "из-за неупорядоченного законодательства листы нетрудоспособности в Латвии нередко выдаются работникам безосновательно".

LTRK подчеркивает, что уже несколько лет борется за уменьшение количества оплачиваемых работодателем дней в случае нетрудоспособности.

Например, в Литве работодатель оплачивает только два дня нетрудоспособности, а в Латвии - девять.

По мнению LTRK, конкурентоспособности латвийских предпринимателей в регионе также мешают затраты на рабочую силу - при месячной зарплате в 1000 евро после уплаты налогов латвийскому работодателю каждый заплаченный работнику евро обходится в 1,74 евро. В Литве эта сумма составляет 1,62 евро, а в Эстонии - 1,56 евро.

Заместитель директора департамента политики LTRK Янис Лиелпетерис подчеркнул, что в контексте вышеупомянутых проблем есть несколько важных аспектов, которые требуют немедленных действий со стороны правительства и Сейма.

В том числе необходимо внести в нормативные акты поправки, которые позволят ввозить в Латвию рабочую силу из третьих стран.

"Поскольку законодательство не разрешает привлекать работников напрямую из третьих стран, латвийские предприниматели "закупают" их при посредничестве Польши. Таким образом Латвия теряет налоговые поступления", - пояснил Лиелпетерис.

Он также подчеркнул, что молодым родителям в Латвии необходимо разрешить работать на законных основаниях, получая при этом полное родительское пособие.