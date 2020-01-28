План действий по приобретению нового жилья

Мое жилище – мои правила

Сначала необходимо понять, чего вы ожидаете от нового жилья, четко сформулировав такие критерии как местонахождение нового проекта, количество комнат, окружающая инфраструктура, к примеру, есть ли поблизости от нового места жительства учебные заведения и общественный транспорт. Не забудьте оценить энергоэффективность здания, что оказывает существенное влияние на стоимость проживания.

Выбирая жилье, оцените, что вы получите по этой цене. Проекты разных ценовых категорий отличаются дополнительными предложениями – подземная стоянка или стоянка во дворе, охраняемая или закрытая территория, благоустроены ли окрестности, предлагает ли застройщик гарантии на квартиру.

Хотя предлагаемые “Bonava Latvija” проекты ориентированы на широкую аудиторию и доступны по более низким ценам, клиенты дополнительно получают также индивидуальные кладовки, благоустроенную, озелененную и закрытую территорию с местом для парковки автомашины и с безопасной игровой площадкой для детей. Квартиры из более высокой ценовой категории преимущественно предлагают подземную стоянку и охраняемую территорию.

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Присмотреться и купить

Если вы решили купить жилье в новом проекте и определились с критериями выбора, воспользуйтесь для поиска жилья сайтами компаний по развитию недвижимости. В них легко посмотреть описание каждого предлагаемого проекта и квартир, в том числе визуализации и технические спецификации. Если покупка жилья не является срочным процессом, то стоит рассмотреть и предлагаемое жилье, которое еще находится на стадии строительства, – покупку жилья "на бумаге".

"Покупая квартиру до начала ее строительства, вы сможете существенно сэкономить – в зависимости от стадии строительства это может быть вплоть до 10% от стоимости квартиры. Объясняется это тем, что во время процесса строительства зачастую возникают дополнительные расходы, связанные с подорожанием строительных решений или материалов. Эти расходы обычно подсчитывают и включают в цену квартиры, однако, если квартира уже зарезервирована до ее строительства, дополнительные расходы покрывает сам застройщик," – разъясняет принцип Каспар Экша, руководитель по продажам и маркетингу “Bonava Latvija”. "К тому же предложение в таком случае будет значительно шире, что обеспечит возможность выбрать жилье, как можно больше соответствующее пожеланиям клиента".

Финансирование нового жилья

В случае, если покупка жилья не покрывается из собственных средств, для приобретения квартиры потребуется банковское финансирование – ипотечный кредит. В зависимости от своей финансовой ситуации, оцените, сможете ли вы с помощью собственных средств покрыть первый взнос за жилье. Если все же необходима финансовая помощь, рассмотрите свои возможности получения поддержки на финансирование жилья от государственной финансовой институции ALTUM, которая может помочь частично покрыть первый взнос, к тому же семьи и молодые специалисты могут получить скидку на оплату государственной пошлины.

Чтобы выяснить свои кредитные возможности и получить более выгодное предложение по займу, обратитесь в банк за консультацией по кредиту. Обязательно сравните предложения нескольких кредитных учреждений, чтобы убедиться, что выбрали самое выгодное для себя предложение по займу. Заявку на кредит в наше время можно написать и дистанционно через интернет-банк или воспользовавшись консультацией с банковским специалистом по кредитам через Skype.

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Запись в Земельную книгу

После получения финансирования и оформления документов о покупке, квартиру надо зарегистрировать в Земельной книге. Получая квартиру от застройщика, запланируйте несколько часов на процесс приемки квартиры. Вместе с актом приема-передачи квартиры будет подписан и договор на обслуживание, уже предварительно согласованный. Таким образом, с получением ключей от квартиры будет завершен последний этап процесса приобретения жилья, и вас ожидает совершенно новый, еще более захватывающий процесс – начало жизни в новом доме.

“Bonava Latvija” занимается развитием, строительством и продажей жилья эконом-сегмента и бизнес-класса в Риге в соответствии с самыми высокими стандартами скандинавского качества и функциональности. Реализуя проекты в таких микрорайонах Риги, как Тейка, Пурвциемс, Кенгарагс, Дрейлини и центр, “Bonava Latvija” предлагает современную и доступную жителям Риги альтернативу устаревшему жилому фонду. В целом в 2020 году на стадии строительства будет 1100 квартир в 6 проектах, из них до конца года планируется завершить строительство 450 квартир.