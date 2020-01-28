Swedbank в Латвии в прошлом году заработал 108 млн евро

Прибыль Swedbank в Латвии в 2019 году составила 108 млн евро, уменьшившись по сравнению с 2018 годом на 1 млн евро, сообщил руководитель пресс-службы банка Янис Кропс.
На уменьшение прибыли Swedbank повлияло уменьшение освобождения от кредитных накоплений, а также увеличение расходов.
Благодаря росту кредитного портфеля чистые процентные доходы банка выросли на 4%.
С приростом кредитования предприятий и домохозяйств кредитный портфель Swedbank увеличился на 5%, объем вкладов уменьшился на 1%.
Чистые комиссионные доходы банка в прошлом году выросли на 2%. Более низкие доходы от управления вложениями компенсировала повышенная активность клиентов в сфере платежей. Другие доходы увеличились на 5% в основном в связи с ростом спроса на услуги страхования.
"Несмотря на более медленный рост латвийской экономики, в конце прошедшего года продолжали расти объемы кредитования - как в сегменте предприятий, так и в сегменте домохозяйств, поэтому общий кредитный портфель банка увеличился на 5%.
Кроме того, прошлый год был отмечен рывком в развитии дигитальных привычек клиентов - карты кодов были заменены на более современные средства аутентификации, широко распространяются расчеты с помощью телефонов и смартчасов, в свою очередь применение мобильного приложения уже опередило активность в интернет-банке", - отметил руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис.