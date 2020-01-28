Swedbank в Латвии в прошлом году заработал 108 млн евро

На уменьшение прибыли Swedbank повлияло уменьшение освобождения от кредитных накоплений, а также увеличение расходов.

Благодаря росту кредитного портфеля чистые процентные доходы банка выросли на 4%.

С приростом кредитования предприятий и домохозяйств кредитный портфель Swedbank увеличился на 5%, объем вкладов уменьшился на 1%.

Чистые комиссионные доходы банка в прошлом году выросли на 2%. Более низкие доходы от управления вложениями компенсировала повышенная активность клиентов в сфере платежей. Другие доходы увеличились на 5% в основном в связи с ростом спроса на услуги страхования.

"Несмотря на более медленный рост латвийской экономики, в конце прошедшего года продолжали расти объемы кредитования - как в сегменте предприятий, так и в сегменте домохозяйств, поэтому общий кредитный портфель банка увеличился на 5%.