До конца года 60 000 пользователей Smart-ID должны обновить личные данные

Чтобы продолжить пользоваться Smart-ID, необходимо обновить свои личные данные, выяснил TVNET в Ассоциации финансовой отрасли.

Отмечается, что своевременное обновление Smart-ID дает возможность продолжать использовать этот инструмент аутентификации для доступа к интернет-банку, получения электронных услуг, подтверждения банковских транзакций или подписания документов.

Подобно другим инструментам аутентификации, таким как паспорта или удостоверения личности, необходимо своевременно обновлять данные Smart-ID, поскольку срок их действия истекает через три года после выдачи.

Данные должны быть обновлены, поскольку электронные подписи, выданные для использования Smart-ID, должны соответствовать требованиям законодательства - правовым нормам и правилам безопасности.

"Первые пользователи Smart-ID, которые начали использовать решение три года назад, получат запрос на обновление в приложении.

Те, кто давно зарегистрирован на Smart-ID, но не активно используют приложение, получат такое приглашение по электронной почте или по смс. Но даже в этом случае очень важно помнить, что обновления безопасности должны быть сделаны в приложении Smart-ID, которое покажет уведомление всем пользователям, которым необходимо обновить его.

Любое открытие внешней ссылки может быть небезопасным, поскольку никто не защищен от кибератак", - говорит представитель компании SK Solutions, создавшей приложение Smart-ID, Санита Мейере.

Статус Smart-ID может быть обновлен любым пользователем самостоятельно, и для восстановления данных не нужно идти в банк. Это следует делать только в тех случаях, когда восстановление данных Smart-ID упущено и Smart-ID используется в качестве единственного вида аутентификации.