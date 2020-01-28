LDz вместо дивидендов государству вложит 3,551 млн евро в инфраструктуру

Министерство сообщения заявило, что это решение будет способствовать улучшению качества и доступности услуг LDz.

В виде дивидендов предприятие должно было выплатить 85% прибыли, что составляет 3,551 млн евро.

Из этой суммы 2,9 млн евро будут направлены на развитие и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, включая создание резерва средств, который может быть использован для реализации запланированных проектов железнодорожной инфраструктуры в соответствии со среднесрочной стратегией компании на 2017-2022 годы.