Вт, 28.01.2020
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LDz вместо дивидендов государству вложит 3,551 млн евро в инфраструктуру

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) не должно будет платить государству дивиденды из прибыли 2018 года, а часть прибыли в размере 3,551 млн евро будет направлена на развитие железнодорожной инфраструктуры. Такое решение принял Кабинет министров.

Министерство сообщения заявило, что это решение будет способствовать улучшению качества и доступности услуг LDz.

Прибыль компании в 2018 году составила 4,2 млн евро.

В виде дивидендов предприятие должно было выплатить 85% прибыли, что составляет 3,551 млн евро.

Из этой суммы 2,9 млн евро будут направлены на развитие и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, включая создание резерва средств, который может быть использован для реализации запланированных проектов железнодорожной инфраструктуры в соответствии со среднесрочной стратегией компании на 2017-2022 годы.

1,25 млн евро будут направлены на финансирование железнодорожной инфраструктуры общего пользования в сегменте пассажирских перевозок.

  • Оборот LDz в 2018 году составил 209,431 млн евро, что на 16,2% больше, чем в 2017 году.
  • Прибыль компании составила 4,178 млн евро, что в 5,5 раза меньше предыдущего года.

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