LDz вместо дивидендов государству вложит 3,551 млн евро в инфраструктуру

ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz) не должно будет платить государству дивиденды из прибыли 2018 года, а часть прибыли в размере 3,551 млн евро будет направлена на развитие железнодорожной инфраструктуры. Такое решение принял Кабинет министров.
Министерство сообщения заявило, что это решение будет способствовать улучшению качества и доступности услуг LDz.
Прибыль компании в 2018 году составила 4,2 млн евро.
В виде дивидендов предприятие должно было выплатить 85% прибыли, что составляет 3,551 млн евро.
Из этой суммы 2,9 млн евро будут направлены на развитие и реконструкцию железнодорожной инфраструктуры, включая создание резерва средств, который может быть использован для реализации запланированных проектов железнодорожной инфраструктуры в соответствии со среднесрочной стратегией компании на 2017-2022 годы.
1,25 млн евро будут направлены на финансирование железнодорожной инфраструктуры общего пользования в сегменте пассажирских перевозок.
- Оборот LDz в 2018 году составил 209,431 млн евро, что на 16,2% больше, чем в 2017 году.
- Прибыль компании составила 4,178 млн евро, что в 5,5 раза меньше предыдущего года.