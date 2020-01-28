Депутаты потребуют пересмотра дальнейшего финансирования э-здоровья

Такой позиции придерживаются Каспар Гиргенс (KPV LV), Андрей Клементьев ("Согласие"), Кришьянис Фелдманс (Новая консервативная партия) и Илзе Индриксоне (ВЛ-ТБ/ДННЛ).

Отвечая на критику депутатов, директор Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эдгар Лабсвирс заявил, что одной из самых больших проблем является неспособность службы удержать работников, что связано с недостаточно большими зарплатами на некоторых позициях.

Депутаты указали на данные презентации, где говорилось о том, что в течение одного месяца, в декабре 2019 года, перебои в работе системы происходили 233 раза. Представитель НСЗ Лига Войткевича пояснила, что эти перебои были связаны со внесением в систему изменений. Она указала, что с 1 по 20 января произошло только 27 временных сбоев системе.

Тем не менее президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде была непреклонна. Она указала на неудобства, которые такие перебои в работе системы доставляют врачам и пациентам, добавив, что традиционный метод выписывания рецептов гораздо безопаснее.

В свою очередь Кришьянис Фелдманс назвал электронную систему здравоохранения "полумертвой". Он призвал перестать ее "тащить" и создать новую систему.

Лабсвирс сообщил, что НСЗ начала работу по совершенствованию инфраструктуры "Э-здоровья", в результате которой должна быть создана более эффективная система обмена и хранения данных, однако для проведения этих улучшений службе не хватает ИТ-специалистов.

Как сообщалось, в начале января Лабсвирс в интервью передаче телеканала TV3 "900 секунд" заявил, что в ближайшие три года в развитие электронной системы здравоохранения планируется вложить 10 млн евро.

По его словам, накануне новогодних праздников система столкнулась с проблемой чрезмерной нагрузки, однако во время праздничных выходных база данных модуля электронных рецептов была перемещена на более новые серверы, поэтому проблем со стабильностью системы на данный момент нет. В то же время ведется работа над третьим этапом развития электронной системы здравоохранения, который на 85% будет финансироваться из фондов Европейского союза.

Лабсвирс сообщил, что в ближайшие три года в рамках третьего этапа развития "Э-здоровья" будет реализовано два проекта, на каждый из которых будет потрачено по 5 млн евро.